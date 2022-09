Na vladi danes potrjeni program »skupaj s sporazumom o partnerstvu, ki ga bom danes podpisal z evropsko komisarko za kohezijo in razvoj Eliso Ferreira, predstavlja temelj za črpanje evropskih sredstev v finančni perspektivi 2021-2027, ki se sicer izteče leta 2029«, je v izjavi po seji vlade dejal minister za evropsko kohezijsko politiko Aleksander Jevšek.

V okviru programa so načrtovana sredstva evropske kohezijske politike na nacionalni ravni. V program so vključeni štirje skladi, in sicer bo kohezijski sklad prispeval 718 milijonov evrov, evropski sklad za regionalni razvoj, ločen na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo, sredstva v višini skoraj 1,6 milijarde evrov, evropski socialni sklad, prav tako ločen na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo, v višini 636 milijonov evrov ter sklad za pravični prehod za dve premogovniški regiji, Zasavje in Savinsko-Šaleško regijo, skoraj 256 milijonov evrov.

Slednji je nov sklad, ki bo dodatno zagotavljal podporo ljudem, gospodarstvu in okolju na območjih, ki se soočajo s socialno-ekonomskimi izzivi, izhajajočimi iz procesa prehoda na energetske in podnebne cilje unije za leto 2030, ter na podnebno nevtralno gospodarstvo EU do leta 2050.

Program določa strategijo za doseganje več ciljev: cilje pametnejše Evrope s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe, bolj zelene, nizkoogljične Evrope s spodbujanjem prehoda na čisto in pravično energijo, zelene in modre naložbe, krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje tveganj ter bolj povezane Evrope z izboljšanjem mobilnosti in regionalne povezljivosti IKT.

Med cilji je tudi bolj socialna Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic ter Evropa, ki je bliže državljanom, in sicer s spodbujanjem trajnostnega in celostnega razvoja mest, podeželja in obalnih območij ter lokalnih pobud, so po seji vlade zapisali v vladnem uradu za komuniciranje.

Priprava sporazuma o partnerstvu in programa evropske kohezijske politike je bila ena od glavnih prioritet vlade od začetka mandata junija letos, je spomnil Jevšek. »Uspelo nam je z vključujočim pristopom, trdim delom in tesnim sodelovanjem z Evropsko komisijo, ministrstvi, vladnimi službami, razvojnimi sveti kohezijskih regij, ekonomskimi in socialnimi partnerji,« je dodal.

Partnerski sporazum, ki ga bo Jevšek danes s komisarko Ferreira slovesno podpisal ob obisku slednje v Sloveniji, je Evropska komisija odobrila sredi septembra. Več kot tri milijarde sredstev bo namenjenih za zeleni in energetski prehod, trajnostno mobilnost, raziskave in razvoj v podjetjih, krepitev socialne vključenosti in zaposlovanja, dolgotrajno in zdravstveno oskrbo.