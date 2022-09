Šest let je že minilo od prve kampanje Evropske mreže skupin za aktivno iskanje pobeglih oseb (Enfast). Od takrat so s pomočjo javnosti prijeli že več deset ubežnikov, tudi nekaj Slovencev. Kampanje so vsako leto zanimive – enkrat so fotografije iskanih kriminalcev zložili v adventni koledar in jim nataknili čepice Božičkovih pomočnikov, leto zatem jih je evropska policija nagovarjala prek razglednic. »Dragi ubežniki, to poletje se vrnite domov! S pozdravi, vaša policija,« so bili že skoraj predrzni. V osrčju letošnje kampanje Game Over pa so organizirane kriminalne združbe, katerih člane v evropskem policijskem uradu Europol predstavljajo prek igralnih kart. »Če najdemo kriminalca s tega seznama, ki je ključen za delovanje kriminalne mreže, se lahko ta sesuje kot hiša iz kart,« razlagajo in javnost prosijo za (anonimno) pomoč.

Kralj, kraljica, fant in joker

Kriminalne združbe namreč sestavljajo člani z različnimi vlogami v nezakoniti »igri«. Eni so pomembnejši in vredni več, drugi so le (nepomembni) kmetje na šahovnici. Na najvišji ravni so kralji oziroma vodje skupine, ki nižje postavljenim odrejajo njihovo kriminalno početje. Med njimi so mafijski šefi, odgovorni za umore policistov in številne civiliste. Sledijo jim kraljice, tihotapci in preprodajalci drog oziroma operativci, ki skrbijo za gladek potek vsakodnevnih aktivnosti. V Enfastu pod karto fanta štejejo nasilne, nevarne kriminalce, v Evropi odgovorne za mnoge smrti, tudi otrok, ki so se znašli v navzkrižnem ognju. Pod igralno karto joker pa so v Europolu uvrstili ubežnike, povezane s tihotapljenjem ljudi, preprodajo orožja ali finančnim kriminalom. Evropejce nagovarjajo, naj si ogledajo fotografije iskanih kriminalcev, med katerimi jih je nekaj nevarnih, za drugimi pa so razpisane celo denarne nagrade. Od leta 2016, ko so kampanjo zagnali prvič, so objavili profile 335 najbolj iskanih evropskih kriminalcev. 120 so jih prijeli, nekaj manj kot tretjino s pomočjo informacij javnosti. Od kampanje decembra lani so aretirali deset ubežnikov.

Na seznamu dva Slovenca

Med tremi Slovenci, ki so na seznamu najbolj iskanih Evropejcev, se v kampanji Game Over pojavita dva – Aleš Pevec in Mladen Samardžija, ki so ga označili za posebno nevarnega. Sedemintridesetletnega Pevca iščejo zaradi organiziranja prostitucije v Ljubljani in izkoriščanja deklet, ki so morala dnevno zadovoljiti tudi po deset strank, polovico zaslužka pa predati šefom. Pevec je sodeloval tudi pri nakupu večjih količin droge. Obsojen je bil na šest let in pol zapora. Dvaintridesetletnega Samardžijo, v podzemlju poznanega tudi pod vzdevkom Maki, pa iščejo zaradi sodelovanja z mednarodno kriminalno združbo, podružnico zloglasnega kavaškega klana. Nadzoroval je nakup in premike droge, rekrutiral pa tudi nove člane.