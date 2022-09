»Zaradi pritiska v ceveh in količine uhajajočega plina v resnici lahko traja en ali dva tedna, da se območje dovolj umiri, da se dejansko vidi, kaj se je zgodilo,« je na novinarski konferenci ob robu srečanja z generalnim sekretarjem Nata v Bruslju povedal danski obrambni minister Morten Bodskov.

Pri tem je tudi poudaril, da je šlo za obsežno eksplozijo, zato bo trajalo še nekaj časa, preden bodo preiskovalci lahko analizirali poškodovane cevi, ki sicer ležijo na globini 80 metrov.

Že v torek je predsednica danske vlade Mette Frederiksen opozorila, da je uhajanje plina posledica namernih dejanj. Podobno mnenje je danes zavzela tudi Evropska unija, ki je posvarila pred napadi na njeno infrastrukturo in obljubila odločen in enoten odziv na sabotažo.

Po podatkih švedske obalne straže iz poškodovanih cevi plin tudi danes uhaja z nespremenjeno močjo. »Žal plina ni mogoče zajeziti ali preprečiti uhajanja. Vendar smo prepričani, da so varnostni ukrepi zadostni za to, da nihče ne bo poškodovan,« je danes povedal tiskovni predstavnik obalne straže.

Uhajanje plina se dogaja v gospodarskih conah Danske in Švedske. Obe državi sta kmalu po odkritju vzpostavili varnostna območja za ladijski promet. Ladje tako ne smejo pluti mimo območja okoli uhajanja v radiju petih navtičnih milj oz. nekaj manj kot 9,3 kilometra.

Norveške oblasti so medtem napovedale okrepitev varnosti svojih naftnih objektov. »Vlada se je odločila, da bo uvedla ukrepe za povečanje varnosti infrastrukture, kopenskih terminalov in ploščadi na norveškem epikontinentalnem pasu,« je v izjavi pozno v torek dejal norveški minister za energetiko Terje Aasland.

Norveška je po vojni v Ukrajini postala glavna evropska dobaviteljica plina. Skandinavska država ima obsežno omrežje plinovodov, ki jo povezujejo s celino in za katere mnogi strokovnjaki menijo, da obstaja nevarnost sabotaže.

Plinovoda Severni tok 1 in 2 sta bila v zadnjih mesecih v središču geopolitičnih napetosti, saj je Rusija zaradi domnevnega maščevanja za zahodne sankcije po invaziji na Ukrajino prekinila dobavo plina v Evropo. Čeprav plinovoda, ki ju upravlja konzorcij v večinski lasti ruskega energetskega velikana Gazprom, trenutno ne obratujeta, je v obeh še vedno plin.

Seizmografske merilne postaje na Švedskem in Danskem so v ponedeljek na območju plinovodov, ki ležita na globini med 80 in 100 metrov, zaznale dve ločeni eksploziji. Na fotografijah, ki jih je posnela danska vojska v gospodarskih conah Švedske in Danske, je bilo videti tri velike gmote mehurčkov na površini vode s premerom od 200 do 1000 metrov.