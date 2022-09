Kot so pojasnili, so doslej opravili podroben pregled okolice in tudi določenega dela notranjosti objekta. Prav tako so opravili več razgovorov. Še naprej pa podrobno preverjajo vse okoliščine požara in iščejo dokaze ter sledi za razjasnitev njegovega vzroka.

Policisti so požar zaznali v ponedeljek ob 23.30 in prosijo priče, ki bi imele kakršnekoli informacije o morebitnem dogajanju pred to uro na območju Majdičevega mlina, naj jih sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

Do sedaj je znano, da je zagorelo v notranjosti zgradbe, ogenj pa se je z notranje strani hitro razširil na celoten zapuščen objekt, katerega notranjost je v bila v celoti lesena.

Policisti so požar zaznali, ko so opravljali redno kontrolo območja, pri čemer je bil takrat ogenj že v celoti razvit. V okolici policisti niso opazili nikogar, so pa takoj začeli obveščanje občanov, zaporo prometa, evakuacijo in druge aktivnostmi varovanja življenja in premoženja.

Kot so opozorili na Policijski upravi Kranj, je objekt nevaren. Zato je zadrževanje na njegovem območju še naprej prepovedano. Še vedno je od sredine do krožišča zaprt Jelenov klanec, zaprta pa ostaja tudi smer železniška postaja-krožišče. V obratni smeri iz smeri Planine po Savski cesti proti železniški postaji promet poteka enosmerno.

Usoda uničenega Majdičevega mlina še ni znana

Po požaru, ki je v noči na torek uničil Majdičev mlin v Kranju, še ni jasno, kaj bo s povsem uničenim objektom. Objekt, ki je zaščiten kot kulturni spomenik, je bil vrsto desetletij prazen, v tem času je zamenjal tudi več lastnikov, ki so z nepremičnino imeli različne načrte.

Kot je pojasnil en izmed aktualnih lastnikov objekta Sebastijan Zupanc, ki je skupaj z Evo Odlazek zapisan kot ustanovitelj in direktor družbe Naš mlin, so objekt kupili z namenom revitalizacije in spremembe v več stanovanjsko stavbo. Pred nakupom so možnosti tega preverili tudi na kranjski enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Za uresničitev načrtov so lastniki ustanovili projektno podjetje Naš mlin in nanj prenesli nepremičnino. Vendar so po navedbah Zupanca nato zaradi predvidene finančne krize in predvidenih visokih obrestnih mer za kreditne linije, s katerimi bi financirali prenovo, v poletnih mesecih objekt ponudili na trgu.

Kaj bodo po požaru storili z nepremičnino, še ni jasno. »Za kakršnekoli nadaljnje korake in predvidevanja, kaj z objektom storiti, je v tem trenutku preuranjeno,« je izpostavil Zupanc. Po njegovih besedah bo treba počakati na zaključke preiskave ter ocene strokovnjakov gradbene statične stroke, kakšne možnosti sploh obstajajo.

Ocene škode zaradi požara še nimajo, bo pa zagotovo šla v milijonske zneske, je poudaril Zupanc. Požar je 150 let star objekt povsem uničil. Notranjost objekta, ki je bila praktično v celoti lesena, je pogorela, ostali so le zidovi. Ker obstaja nevarnost podrtja stavbe, je Jelenov klanec v Kranju do nadaljnjega zaprt za promet.

Majdičev mlin, ki je začel delovati v drugi polovici 19. stoletja, je bil prvo večje podjetje v Kranju. Kot je zapisano v registru kulturne dediščine, je bil tipični industrijski obrat in je bil do opustitve leta 1922 enajstkrat predelan.

Objekt so kasneje kranjska podjetja uporabljala za skladišče, več desetletij pa je bila stavba prazna in je zamenjala več lastnikov, pri čemer naj bi njeno vrnitev še vedno terjali tudi dediči veleindustrijalca Demetra Majdiča in Marije Majdič.

Hidroelektrarna, ki jo je družina Majdič k objektu prizidala leta 1929, je bila po predelavah še vedno v obratovanju. V požaru pa je bila elektrarna, ki je v lasti Elektra Gorenjska, tako uničena, da do celovite sanacije, ki so jo v podjetju že napovedali, ne bo mogla delovati.