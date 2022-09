100 najlepših slovenskih popevk: Prinesi mi rože

Kljub temu da se pesem Prinesi mi rože nekoliko spogleduje z narodnozabavno glasbo, so jo člani naše žirije uvrstili zelo visoko med najlepše slovenske popevke. Borut Mehle, novinar in glasbenik, je takole utemeljil svojo odločitev: »To ni narodnozabavna glasba. Menim, da je to popolna popevka. Gre za eno najbolj prepoznavnih slovenskih pesmi.«