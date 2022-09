Ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno z obilnejšimi padavinami, pojavljale se bodo tudi nevihte. Manj dežja bo ob morju, kjer bo pihal okrepljen jugo. Ponekod v notranjosti bo zapihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na jugu Slovenije od 17 do 22 stopinj Celzija.

Obeti: Tudi v petek bo še oblačno in deževno. V soboto bo dež ponehal, oblačnost se bo trgala. Pihal bo jugozahodnik. Topleje bo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje nizkega zračnega tlaka s središčem nad Severnim morjem. Vremenska fronta se nahaja nad srednjo Evropo. V višinah je nad naše kraje pričel dotekati toplejši in še vedno vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo dopoldne po nižinah pretežno oblačno. Ob Jadranu ter v višjih legah bo sprva delno jasno, nato se bo pooblačilo. Popoldne bo v krajih zahodno in južno od nas naraščala verjetnost za krajevne plohe ali nevihte. Ob Jadranu se bo krepil jugo. V četrtek bo oblačno s pogostimi padavinami, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. Manj dežja bo ob severnem Jadranu, kjer bodo tudi sončna obdobja, pihal bo okrepljen jugo.

Biovreme: V noči na sredo bo obremenitev nekoliko popustila, v sredo popoldne pa se bo spet nekoliko okrepila. Vreme bo vplivalo zmerno obremenilno. V četrtek bo vremensko obremenitev znova občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti.