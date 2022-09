Kar nekaj raziskav je namreč potrdilo, da delo na vrtu ni smiselno le zaradi končnega, kot radi pravimo domačega pridelka, ampak ima lahko tudi izjemno blagodejen vpliv na zdravje in počutje. To je v času, ko vse več ljudi preživlja večino svojih dni v zaprtih prostorih in sede, še posebej pomembno. Poiskali smo šest morda najbolj pomembnih razlogov, zakaj gojiti zelenjavo, zelišča ali morda le okrasne lončnice doma, na balkonu, terasi ali hišnem dvorišču.

Izboljšuje duševno zdravje

»Redno vrtnarjenje prinese smisel in rutino v življenje. Celo samo skrb za sobne rastline lahko zagotovi rutino, ki jo potrebujete, da vstanete, še posebej zjutraj, ko sploh niste motivirani,« med drugim pojasnjuje Sarah Bowers, vodja regionalnega središča v Birminghamu, kjer med drugim ponujajo celo programe terapevtskega vrtnarjenja ljudem z zdravstvenimi, socialnimi ali izobraževalnimi potrebami. Tečaje vodijo v starih, delno zapuščenih televizijskih vrtovih v parku King's Heath. »Predvsem to, da lahko rečemo, da bomo danes nekaj dosegli, je razlog, zakaj ljudje uživajo v vrtnarjenju,« še dodaja Bowersova.

Krepi samozavest

Vrtnarjenje lahko tudi gradi zaupanje in samospoštovanje. »Imamo ljudi, ki so bili dvajset let brezposelni in so se po udejstvovanju v katerem od vrtnarskih programov vrnili na delo. To je neverjetno. To jim lahko pomaga doseči svoj potencial. Tudi izmenjava izkušenj z enako mislečimi ljudmi in občutek povezanosti izboljšata počutje in samozavest,« pravi omenjena strokovnjakinja, ki dodaja, da poleg tega vrtnarjenje zmanjšuje osamljenost, ki po nekaterih študijah povečuje tveganje za smrt, bolezni srca, debelost, depresijo in alzheimerjevo bolezen.

Zmanjšuje stres

Gibanje ali že samo zadrževanje v naravi lahko zmanjša naše skrbi. Raziskovalci so ugotovili celo, da lahko gledanje slik rastlin pomaga, da se duševno počutimo bolje. Bivanje v naravi in povezovanje z naravo pa lahko pomaga obnoviti jasnost, empatijo, upanje, zbranost, mir in spoštovanje samega življenja.

Izboljšuje razpoloženje

Vrtnarjenje šteje kot vadba, ki je hkrati zanesljiv način za sproščanje hormona sreče endorfina. Napredni zdravniki skušajo vedno pogosteje spodbujati, naj izkoristimo prednosti vrtnarjenja, bivanja na prostem in v naravi saj vse to krepi razpoloženje. Koncept »gozdnega kopanja« postaja vse bolj priljubljen, učinki stare vzhodnjaške, predvsem japonske prakse (šinrin-joku​, kot se tam imenuje gozdno kopanje) pa so znanstveno dokazani. Raziskovalci so namreč ugotovili, da bivanje v gozdu in med zelenjem izboljšuje naravno imunost, ki je pomembna za preprečevanje raka in drugih kroničnih bolezni.

Koristi telesnemu zdravju

Vrtnarjenje je morda najboljša oblika vadbe, za katero sploh ne veš, da telovadiš. »Pokosite trato, napolnite zalivalko, prestavite lonce, raztresite kompost ... In preden se dobro zaveste, ste opravili dve uri neprekinjene telovadbe. Tako lahko vrt postane domača telovadnica, dostopna ne glede na vaše finančne, časovne omejitve ali mobilnost,« razkriva Bowersova. Poudarja, da bo tudi rahlo vrtnarjenje za mizo (sejanje semen, zalivanje, pobiranje semen) med sedenjem pomagalo ohraniti mišične skupine zgornjega dela telesa aktivne. »S tem se izboljšajo tudi finomotorične sposobnosti in koordinacija oči–roke, kar je še zlasti pomembno za ljudi, ki so utrpeli možgansko kap. Zahvaljujoč svežemu zraku in ravno prav težki vadbi pa boste verjetno tudi bolje spali.«

Omogoča bolj zdravo prehrano

Nič ni boljšega kot zagristi v svež paradižnik, ki ste ga vzgojili sami, ali narezati nekaj zelišč, ki so vam uspela na okenski polici, ter jih dodati večerji. Pridelovanje lastne hrane zmanjša izpostavljenost toksinom, nenazadnje pa domača hrana vsebuje večjo količino vitaminov in mineralov.