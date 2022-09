Velike steklene površine razumemo kot okna in panoramske stene z eno ali dvema stranicama nad 200 cm. Nadstandardne steklene površine so precej zahteven podvig, saj se z velikimi stekli povečajo obremenitve na okenskem profilu, ki mora biti kvaliteten in pravilno vgrajen. Za zahtevnejše zasteklitve je priporočljiva izbira priznanih izvajalcev z dolgoletnimi izkušnjami na zahtevnejših objektih.

Les ali PVC

Velike zasteklitve imajo veliko težo. Standard za okna pri novogradnjah so trislojna stekla in profili s konstrukcijskimi ojačitvami, zaradi česar lahko že dva kvadratna metra veliko okno z debelejšimi stekli preseže težo 150 kg. Na oknih nosijo vso težo tečaji, ki so pri odpiranju izrazito obremenjen del okna, močnim silam pa je izpostavljen tudi profil. Za velike zasteklitve so najprimernejša lesena okna, saj je les trdnejši material in bo dolgoročno bolj kljuboval krivljenju ali posedanju. Primerne lastnosti za steklene stene in velika okna ima tudi aluminij, ki ga odlikuje še neobčutljivost za vremenske vplive. Največ dvomov se pojavi pri izdelavi velikih zasteklitev s PVC profili. Ker PVC ni najbolj primeren za velike dimenzije, je tu še posebej pomembna izbira zanesljivega izvajalca, ki lahko na podlagi izkušenj in certifikatov zagotovi kakovosten rezultat. Teža velikih zasteklitev pride najbolj do izraza pri klasičnem odpiranju, manj pri drsnih panoramskih stenah in najmanj pri fiksnih zasteklitvah.

Fiksna okna enostavnejša, a niso zračna

Fiksna zasteklitev je približno deset odstotkov ugodnejša od oken s klasičnim odpiranjem. A na račun prihranka izgubimo možnost za zračenje, kar ni najboljša kupčija. Pri izbiri novih oken naj bi kar največ površin omogočalo odpiranje, da bo možno intenzivno in energetsko učinkovito zračenje prostorov. Panoramske stene imajo večinoma drsne sisteme odpiranja. Odpiranje velikih oken je nekoliko manj praktično, saj se velika okna (s stranico nad 100 cm) odpirajo globoko v prostor. Če velika okna z vertikalnimi letvicami razdelimo na več manjših oken, potrebujemo za odpiranje manj prostora in odpiranje večjih oken bo smiselno tudi v manjših prostorih.

Prispevek stekla k energijski bilanci

Panoramska stena v prostore spušča velike količine svetlobe in s tem ugodno deluje na kakovost bivanja. Velik vpliv ima tudi na temperaturo v prostoru, pri čemer okna že dolgo ne veljajo več zgolj za šibke točke v izolativnem ovoju objekta. Trislojna zasteklitev in kakovosten okenski okvir spustita iz prostora manj toplote, kot je v prostor pride s segrevanjem stekla ob nizkem zimskem soncu. S pravilnim načrtovanjem bodo okna pozimi vir toplote, poleti pa se pregrevanju izognemo s kakovostnim zunanjim senčilom ali dovolj velikim nadstreškom, ki ščiti stekla pred žarki poletnega sonca, ki padajo pod visokim kotom.

Panoramska stena obvezen del novogradnje

Steklo je zagotovo material v porastu. Velike steklene površine so priljubljene tako v zasebni kot poslovni gradnji, kjer je ta trend še bolj očiten. Pri družinskih hišah je v zadnjih letih skoraj pravilo, da se dnevni prostori v okolico odpirajo s panoramsko steno. Včasih je uporaba panoramskih sten celo neupravičena, sploh kadar se te odpirajo proti bližnji sosednji stavbi ali prometni cesti. Pomemben vidik velikih steklenih površin je namreč tudi zasebnost – v strnjenem naselju je bomo s panoramsko steno nekaj izgubili ali pa se bomo zatekli k pogostemu senčenju. Steklo je dobrodošel material, a tako kot vedno naj velja, da je o vsaki stvari potreben tehten premislek.