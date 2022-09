Ukrajinske regije bodo po referendumih še danes zaprosile za priključitev Rusiji

Proruske oblasti v okupiranih ukrajinskih regijah Lugansk, Doneck, Herson in Zaporožje bodo po referendumih, na katerih se je tamkajšnje prebivalstvo po njihovih navedbah izreklo za priključitev Rusiji, za to še danes zaprosile ruskega predsednika Vladimirja Putina. »Prebivalci ljudske republike Lugansk so izvolili sijočo in cvetočo prihodnost,« je danes preko omrežja Telegram sporočil tamkajšnji separatistični voditelj Leonid Pasečnik. Tudi regija Zaporožje bo po besedah vodje okupacijskih oblasti Vladimirja Rogova že danes zaprosila Putina za priključitev Rusiji.