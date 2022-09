V Taškentu v Uzbekistanu bo prihodnji teden svetovno prvenstvo v judu, na katerem bo nastopila devetčlanska slovenska reprezentanca: Maruša Štangar (do 48 kg), Kaja Kajzer (do 57 kg), Andreja Leški (do 63 kg), Anka Pogačnik (do 70 kg), Patricija Galuf (do 78 kg), David Štarkel (do 60 kg), Martin Hojak (do 73 kg), Vito Dragić in Enej Marinić (nad 100 kg).

V slovenski reprezentanci največ pričakujejo od Andreje Leški, svetovne podprvakinje z lanskega šampionata v Budimpešti. »Seveda si želim, da bi bilo to moje desetletje. Lani sem ga začela dobro,« je Andreja Leški odgovorila na vprašanje, ali bo Slovenija po Urški Žolnir in Tini Trstenjak dobila še tretjo tekmovalko v kategoriji do 63 kg, ki bo zaznamoval celo desetletje »Seveda je v Taškentu cilj kolajna. Sem peta na svetovni lestvici, zato bom med nosilkami. Veliko bo odvisno od žreba in dnevne forme. Svet ne bo podrl svet, če ne bom osvojila kolajne,« je povedala tekmovalka iz Kopra, ki že je leta članica ljubljanskega kluba Bežigrad.

V najnižji kategoriji do 48 kg Maruša Štangar po operacijah kolena in rame ter počitku do junija priznava, da njena forma še ni optimalna: »Vsekakor sem sposobna zmagati vsaj dve tekmi. Forma se dviga, tudi sezona ni slaba, saj sem prvič letos brez pravih priprav nastopila na sredozemskih igrah in osvojila kolajno. Nato mi je šlo dobro tudi na ostalih tekmah in pripravah.« Svetovno prvenstvo v Taškentu ni bilo na seznamu njenih nastopov, a se je pot odločila po uspehih na tekmah in dobrih treningih. Tudi Kaja Kajzer, presenečenje lanske sezone, je po poškodbi in dolgotrajni rehabilitaciji potrebovala dolgo časa, da se približa optimalni pripravljenosti. »To bo šele moja druga tekma po lanskih olimpijskih igrah in še zdaleč nisem tam, kjer bi si želela biti. Če bo dnevna forma res dobra, lahko tudi v Taškentu premagam prav vsako tekmico,« pravi druga tekmovalka Bežigrada.

Brez velikih napovedi je tudi David Štarkel. Drugače je z Vitom Dragićem, ki ne glede na velikost in težo nasprotnika v najtežji kategoriji na 100 kilogramov vedno najde dobro voljo in motivacijo.: »Nikoli ni problem, da se borim. Dal bom vse od sebe, če pa ne bo velikega uspeha, bom na tribuni najbolj glasen navijač.« Strokovni direktor Judo zveze Slovenije Marjan Fabjan je ocenil, da Slovenija na tokratno svetovno prvenstvo pošilja vse najboljše judoiste, vendar je ekipa zaradi zamenjave generacij še zelo mlada. »Res je, da v letošnji sezoni kakšen odmeven izid še manjka in morda ga doživimo prav Tapkentu. Olimpijske igre se bližajo in uvrstitve so že pomembne. Vsem želim veliko uspeha,« je ekipo na pot pospremil Marjan Fabjan.