Po preštetju vseh glasov na voliščih za izseljence iz teh regij v Rusiji, so volivci jasno podprli priključitev novih ozemelj k Rusiji. O podobnih izidih poročajo tudi iz volišč v štirih ukrajinskih regijah. Medtem ko v Donecku in Lugansku glasovnice še preštevajo, pa so proruske oblasti v Hersonu že razglasile zmago na referendumu, saj je priključitev podprlo 87 odstotkov volivcev. Še večjo podporo so zabeležili v Zaporožju, kjer je 93,1 odstotkov prebivalcev podprlo priključitev te regije k Rusiji.

»Že zdaj je jasno, da je velika večina ljudi podprla vprašanje odcepitve od Ukrajine in priključitve k Rusiji,« je na družbenih omrežjih zapisal vodja proruskih oblasti regije Herson Vladimir Saldo.

Po preštetju vseh glasov je 96,7 odstotkov tistih, ki so glasovali na voliščih v Rusiji, podprlo priključitev regije Herson, 97 odstotkov volivcev pa je podprlo priključitev regije Zaporožje. Skoraj 98 odstotkov volivcev v Rusiji je podprlo tudi priključitev separatističnih republik Doneck in Lugansk k Rusiji, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

»Svet ruske dume se bo v sredo sestal na seji, na kateri bo določil datume in postopek obravnave predlogov zakonov za sprejem novih regij v Rusijo, če bodo prebivalci glasovali za priključitev k Rusiji,« je danes povedal vodja nadzornega odbora zakonodajne oblasti v Moskvi Oleg Morozov.

Na prve objavljene rezultate referendumov se je že odzval generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg, ki je referendume ponovno označil za prevaro in očitno kršitev mednarodnega prava. Na Twitterju pa je tudi zapisal, da je govoril z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in mu jasno povedal, da Nato neomajno podpira suverenost Ukrajine in njeno pravico do samoobrambe.

Tudi ameriški državni sekretar Antony Blinken je danes obljubil, da Zahod ne bo nikoli priznal ruske priključitve ukrajinskega ozemlja in ponovil grožnjo predsednika Joeja Bidna, da bodo ZDA Rusiji naložile dodatne hitre in hude stroške, če bo nadaljevala z referendumi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Pomembno se je zavedati, kaj se tu dogaja. Rusija je napadla Ukrajino, zavzela ozemlje in na nekaterih ozemljih, ki jih je zavzela, izvaja diabolični načrt in izseljuje lokalno prebivalstvo,« je dejal in pojasnil, da ruske oblasti nekatere ljudi deportirajo, drugi pa preprosto izginejo.

»Nato v državo pripeljejo Ruse, postavijo marionetne vlade, izvedejo referendum in v vsakem primeru manipulirajo z izidom, da bi lahko trdili, da ozemlje pripada Rusiji,« je še dodal.

Ruske oblasti so medtem danes sporočile, da bodo imeli referendumi o priključitvi k Rusiji na ozemljih ukrajinskih regij Lugansk, Doneck, Herson in Zaporožje znatne posledice, zlasti na področju varnosti. Iz Moskve so namreč zagrozili, da bi Rusija za obrambo ozemelj pred ukrajinskimi protinapadi lahko uporabila tudi jedrsko orožje.

Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da želi Rusija »rešiti ljudi« v štirih regijah v Ukrajini. Če bodo tamkajšnji prebivalci glasovali za priključitev k Rusiji, bo Moskva »prevzela suverenost« nad približno 20 odstotki Ukrajine, vključno s Krimom, ki je bil priključen leta 2014.

Britansko obrambno ministrstvo pa je v danes objavljenih obveščevalnih podatkih navedlo, da obstaja realna možnost, da bo Putin že v petek uradno oznanil priključitev zasedenih ukrajinskih regij k Rusiji.