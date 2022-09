Šah: Carlsen obtožil Niemanna goljufanja

Svetovni prvak v šahu Magnus Carlsen je spregovoril o nedavnem odstopu v dvoboju s Hansom Niemannom in Američana javno obtožil goljufanja. »Nekaj moramo storiti glede goljufanja v šahu. K temu bom prispeval tako, da ne bom igral proti igralcem, ki so goljufali v preteklosti, saj ne morem biti prepričan, kaj bodo takšni igralci počeli v prihodnosti,« je zapisal Carlsen. Na pokalu Sinquefield v St. Louisu je Carlsen presenetljivo izgubil proti ameriškemu najstniku in se prvič v karieri umaknil s turnirja. Američan je namreč v intervjuju med pokalom Sinquefield priznal, da je kot najstnik, star 12 in 16 let, dvakrat goljufal v spletnih igrah, nikoli pa osebno za šahovnico. Minuli teden je njuna partija trajala le nekaj sekund, saj je Norvežan odstopil po samo eni potezi.