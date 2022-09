Slovenski rokometaši so v junijskih dodatnih kvalifikacijah za SP 2023 na Poljskem in Švedskem izgubili proti Srbiji, a se jih je mednarodna zveza (Ihf) pričakovano usmilila s posebnim povabilom (wild card) in jim omogočila ponoven nastop med svetovno elito, kjer jih v skupini B v dvorani Spodek v Katovicah v prvem delu čakajo obračuni s Francijo, Poljsko in Savdsko Arabijo. Še pred tem bodo morali odigrati prvi ciklus kvalifikacij za EP 2024 v Nemčiji v »balkanski« skupini 7, v kateri so še Bosna in Hercegovina, Črna gora in Kosovo. Iz vsake izmed osmih skupin se v drugi del Eura 2024 uvrstijo po dve najboljši reprezentanci in štiri najbolje tretjeuvrščene.

Selektor Uroš Zorman je objavil seznam 21 igralcev, ki jih je 9. oktobra povabil na začetek priprav v Mariboru na prvi kvalifikacijski ciklus, v katerem bo Slovenija v četrtek, 13. oktobra, ob 20. uri v dvorani Tabor gostila Bosno in Hercegovino, v nedeljo, 16. oktobra, ob 19.30 pa se bo z reprezentanco Kosova pomerila v Prištini. »Skupaj s sodelavci sem se odločil za igralce, ki so trenutno v najboljši formi. Dejstvo je, da smo že pred začetkom kvalifikacij favoriti v skupini in od tega ne bežimo. Na uvodnih dveh tekmah ne pride v poštev nič drugega kot dve zmagi, a to ni posledica morebitne prepotentnosti. Imamo določene težave, v zadnjem času ni bilo vse tako, kot bi moralo biti, a verjamemo v svoje znanje in kakovost,« pravi selektor Uroš Zorman.

Za Deniča ni stopnička nižje

Na njegovem seznamu med petimi zunanjimi igralci – po potrebi so lahko tudi na položaju levega zunanjega – zaradi zdravstvenih težav in posledično neigranja v Kielu ni Miha Zarabca, zato so prednost pred njim in Stašem Skubetom dobili Aleks Vlah, Rok Ovniček in Domen Makuc. »To zaenkrat velja le za prvi ciklus, potem pa bomo videli, kaj in kako naprej. Vlah je v fantastični formi in je trenutno najbolj vroč igralec v Sloveniji. Blesti na klubski ravni, a reprezentančna je nekaj povsem drugega, nekaj stopničk višja. Tudi v reprezentanci si bo moral izboriti svojo vlogo in poslanstvo, svoj prostor pod rokometnim soncem. Naša zgodovina kaže, da so igralci v klubih, predvsem v domačih, dali zmeraj veliko več od sebe, ker so se vedno borili za nekaj, vedno so bili lačni uspehov. S pomočjo reprezentance so prišli do večjih klubov in boljših pogodb, nato pa je po njihovi vrnitvi v reprezentanco v večini primerov vse to malce splahnelo in so igrali nekoliko z ročno zavoro,« opozarja Zorman.

Na vprašanje, ali je glede na seznam čutiti pomlajevanje reprezentance, se je Zorman najprej malce nasmehnil, nato nekaj časa razmišljal in zatem v šaljivem slogu odgovoril. »Jaz ničesar ne čutim. Ko izbiram igralce, izbiram po občutku, to pa zares drži. Sem pa vesel, da tudi novinarji in javnost to čutite in da ste prišli do tistih stvari, ki jih želite in hočete. Nikoli ne govorim o pomlajevanju: igralcev ne delim na stare in mlade, ampak vedno le na dobre in slabe. Žal pa nimamo baze 30 ali 40 igralcev, ki bi lahko igrali na reprezentančni ravni,« se zaveda Zorman.

Pred dobrim tednom je Boris Denič, selektor moške reprezentance Slovenije med letoma 2010 in 2015, (ne)pričakovano postal svetovalec strokovnih štabov moških izbranih vrst. Zdaj 55-letni Denič in 42-letni Zorman sta v različnih vlogah sodelovala v reprezentanci več kot desetletje, zdaj pa bosta znova združila moči. »Najbrž bo prisoten na naših tekmah, a to ni vprašanje zame, ampak zanj in za vodstvo RZS. Mogoče bo kdaj prišel na trening, bo pa zagotovo na velikih tekmovanjih,« predvideva Zorman. O mnenju mnogih, da je za Deniča nova funkcija stopnica nižje, ker je nekoč že bil selektor, ima Zorman drugačen pogled: »To ne drži, to ni nekaj poniževalnega. Za nikogar od naju nova situacija ni stopnička nižje, ampak višje. Vedno je dobrodošel človek, ki ima bogato znanje in izkušnje, ki zna svetovati, pomagati...«

Zormanovih 21 izbrancev za Maribor Selektor Zorman je na priprave v Maribor povabil 21 igralcev – 18 iz tujih klubov in tri iz edinega slovenskega (Celje Pivovarna Laško). To so – vratarji: Baznik (Nimes, Fra), Ferlin (Erlangen, Nem), Kastelic (Lemgo, Nem), desni krili: Janc (Barcelona, Špa), Marguč (Veszprem, Mad), desni zunanji: Dolenec (Limoges, Fra), Cehte (GOG Gudme, Dan), Grošelj (Chartres, Fra), srednji zunanji: Bombač (Pick Szeged, Mad), Vlah (Celje PL), Ovniček (Nantes, Fra), Makuc (Barcelona, Špa), Malus (Göppingen, Nem), leva zunanja: Mačkovšek (Pick Szeged, Mad), Henigman (St. Raphaël, Fra), levi krili: Kodrin (Gummersbach, Nem), Mazej (Celje PL), krožni napadalci: Blagotinšek (Göppingen, Nem), Gaber (Pick Szeged, Mad), Horžen (Rhein Neckar, Nem), Žabić (Celje PL).