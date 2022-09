Kot je ministrstvo za finance sporočilo po današnjih pogajanjih, bodo občine za izvajanje zakonsko določenih nalog vsako leto posebej prejele 1.390.481.658 evrov, kar je za 41,7 milijona evrov več, kot je bilo predvideno za leto 2023. Višja bodo tudi druga razvojna sredstva, ki jih na podlagi povprečnine prejemajo občine iz državnega proračuna.

»Navkljub prekinitvi s strani predstavnikov reprezentativnih občinskih združenj ima vlada razumevanje za stiske ljudi. Vlada se zaveda, da stroški dviga plač v javnem sektorju vplivajo na dvig denimo oskrbe otrok v vrtcih in starejših v domovih starejših občanov, zato je šla občinam naproti z dvigom povprečnine za 20 evrov, da se povečani stroški ne bodo v taki meri prelili v breme občank in občanov,« pa so navedli na ministrstvu za javno upravo. Poleg proračunskega povišanja bodo po njihovih navedbah »višja tudi druga razvojna sredstva, ki jih na podlagi povprečnine prejemajo občine iz državnega proračuna«.

Na današnjem sestanku predstavnikov vlade z reprezentativnimi združenji občin do dogovora o višini povprečnine ni prišlo. »Razhajanja med nerealnimi zahtevami občin in javnofinančnimi zmožnostmi države v eni največjih kriz do sedaj so bila prevelika,« so ob tem zapisali na ministrstvu za javno upravo.

Z obeh ministrstev so sicer sporočili, da je vlada odprta za obnovitev dialoga z občinami in še vedno upa, da bo z občinskimi združenji podpisala dogovor o višini povprečnine za leti 2023 in 2024.

Predstavniki združenj občin so namreč danes protestno zapustili pogajanja z ministrom za finance Klemenom Boštjančičem o povprečninah. Kot je za STA povedala generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije Jasmina Vidmar, minister namreč ne razume lokalne samouprave in financiranja z zakonom predpisanih nalog.

Na prvi sestanek sredi meseca pa so občine prišle s predlogom za znaten dvig povprečnine že za letos, pa tudi za prihodnji dve leti. In sicer bi povprečnino za letošnje leto z zdajšnjih 645 dvignile na 736,66 evra. Za leto 2023 so predlagale, da povprečnino dvignejo na 776,4 evra, za leto 2024 pa na 783 evrov. Podrobnosti o predlogu, s katerim so občine prišle na današnji sestanek, bodo posredovali v sredo.