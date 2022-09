Čeprav asteroid Dimofros ni predstavljal nobene grožnje planetu Zemlja, se je Nasa na misijo pripravljala devet mesecev. Danes ponoči po slovenskem času je sonda DART uspešno zaključila dolgo načrtovano misijo, v ameriški vesoljski agenciji pa so nad rezultatom navdušeni.

Asteroidi našega osončja so kamniti ostanki planeta, ki pa se niso nikoli združili, saj jih je gravitacijska sila Jupitra zdrobila in razkropila. Kljub napredni tehnologiji vesoljskega kartiranja in neštetih misij večina nebesnih teles še vedno ostaja neodkritih, med njimi pa bi se lahko nahajala potencialna grožnja našemu planetu. A namesto skupine neustrašnih astronavtov na samomorilski misiji je Nasa uspešno razvila tehnologijo, ki je prestala prvi preizkus planetarne obrambe človeštva.

»Začenjamo novo dobo človeštva. Dobo, v kateri se potencialno lahko zaščitimo pred nečim, kot je nevaren trk asteroida,« je dejala Lori Glaze, direktorica Nasinega oddelka za planetarne znanosti. »Kakšna neverjetna stvar. Te zmogljivosti še nikoli nismo imeli,« je dodala.

Do srečanja med sondo in asteroidom je prišlo približno 11 milijonov kilometrov stran od Zemlje. Sonda se je v asteroid zaletela s hitrostjo 6,6 kilometra na sekundo, kar naj bi spremenilo njegovo hitrost za 0,4 milimetra na sekundo. Čeprav se to morda ne zdi veliko, pa bi se lahko orbita z leti močno spremenila, piše CNN.

Dragoceni prispevek k planetarnim obrambnim strategijam

Ko je Dart zadel Dimorfos je spremenil orbito asteroida zaradi temeljnih zakonov ohranjanja energije in gibalne količine. Če se njegova orbita ob srečanju ne bi spremenila, bi bili Newtonovi zakoni gibanja ovrženi. K sreči se to ni zgodilo. Poleg tega, da smo kolektivno obdržali temeljne zakone fizike pa je vesoljsko plovilo Dart prvič razkrilo, kako Dimorfos sploh izgleda.

Dart se v svoje gotovo uničenje namreč ni podal popolnoma sam. Sledil mu je kubični satelit Hera italijanskega porekla, ki je dogajanje ob srečanju posnel. Kubični satelit v velikosti aktovke je pred trkom zapustil sondo in potoval za njim. Tri minute po trčenju je asteroid poletel mimo Dimorfosa, fotografije in posnetke pa bomo na Zemljo dobili v naslednjih nekaj dnevih.

Površina asteroida jajčaste oblike, prekrita s kamnitimi izboklinami, je precej podobna Benu in Rjugu, dvem asteroidom, ki sta blia tarči Nasinega raziskovanja. Sonda je ob trčenju na »dvojčkovi« površini ustvarila krater, velik okoli 20 metrov, ki ga bodo v prihodnosti še naprej podrobno preučevali. Njegova velikost je za tovrstni poskus ravno pravšnja, asteroid te velikosti bi ob padcu na Zemljo namreč povzročil gotovo izumrtje človeštva.

Kljub temu, da je asteroid stik s sondo občutil približno tako, kot da bi nakupovalni voziček z vso silo zapeljali v veliki kitajski zid, je bilo srečanje dovolj, da je spremenilo Dimorfosovo pot. Asteroid je postal gravitacijsko bolj vezan na Didimos, kljub srečanju pa orbitna pot binarnega sistema nebesnih teles ostaja enaka. Znanstveniki bodo te spremembe še nekaj časa opazovali s teleskopi, po poročanju CNN pa naj bi v dveh letih sledila še misija Evropske vesoljske agencije. Takrat bodo na asteroid poslali manjšo sondo, ki bo izmerila lastnosti dvojčkove površine in orbite ter posledice srečanja z Dartom.

Trenutek srečanja so raziskovalci v Laboratoriju za uporabno fiziko Johns Hopkins v Marylandu pospremili z vzkili navdušenja. Priprave na misijo so trajale skoraj sedem let, k projektu pa je prispevalo več kot tisoč visoko usposobljenih ljudi. Dragoceni podatki, ki sta jih zbrala Dart in Hera, bodo pomembno prispevali k planetarnim obrambnim strategijam. Predvsem pa k razumevanju, kakšna sila lahko premakne orbito nebesnega telesa.