Predsednik Borut Pahor očitno ne razume, da bi moral o najpomembnejših vprašanjih, če že organizira razpravo o njih, imeti tudi svoje stališče, ne pa govoriti, da sodeluje z vlado, da ga nihče ne bo sprl z Janezom Janšo in podobno. Predsednik republike Borut Pahor očitno misli, da je vloga predsednika v našem političnem sistemu podobna vlogi sode bikarbone, ki za kratek čas pomiri zgago, v našem primeru politični refluks. Brez lastnih stališč organizirati politične razprave in posvetovanja pa po mojem mnenju nikakor ne pomeni pravilno vršiti ustavno funkcijo predsednika države, v zadnjih dveh letih prejšnje vlade pa smo vsi razumeli tako njegovo ravnanje kot podporo tej vladi.

Menim torej, da predsednik države v javnosti sme nastopati s svojimi stališči, čeprav nima pravnih sredstev za njihovo uveljavitev. Seveda pa se ne sme uveljavljati kot dnevno aktivni politik in kot podpornik konkretnih vsakodnevnih političnih ukrepov vladajoče koalicije ali stališč opozicije. Možno pa je uveljavljati tudi stališče, da se predsednik republike v take politične in ideološke konflikte sploh ne sme vpletati. Če bi se uveljavilo to stališče, bi moral predsednik države modro molčati. Delo