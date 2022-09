Veliko podpornikov desne politične opcije ima težave z dejstvi. In so naredili alternativna dejstva. Bistven razlog za nesporazume je, da desna politična opcija vse ostale prepričuje, da dejstva, ki so vidna obojim, niso resnična. In glavnina kadrov SDS-a, ki so bili nekoč zagreti komunisti ali njihovi podporniki, ni kar naenkrat spregledala svojih napak in začela tolči po komunistih, temveč so bili nesposobni doseči pričakovano. Včasih tudi doseči karkoli. Dejstva so bila proti njihovim sposobnostim. Zato so prestopili in dejstva naredili alternativna.

In še en vzorec je zanje unikaten. Za vse slabo so krivi drugi. Kot pri Kalimeru, skratka.

Mitja Vilar, Šmarje-Sap