Če se vrnem k rezultatom menda levo usmerjenega Boruta Pahorja, je treba povedati, da so absolutno negativni. Tako kot je bila večkrat negativna njegova ocena Slovenski vojski. Saj človek ne pričakuje, da bi se kot vrhovni poveljnik obrambnih sil vozil na transporterju s čelado na glavi in v blatu metal ročne bombe. A vendar bi kot zelo ambiciozen politik s funkcijami predsednika stranke, parlamenta in vlade lahko zagotovil boljše pogoje delovanja vseh segmentov države, posvetil več pozornosti miru in bolj kvalitetnemu življenju državljanov. Pa ne mislim na njegova enodnevna narcisoidna dela smetarjev in koscev, prepričevanja otrok v vrtcih in malo starejših »mišk« na plesih maturantov o lepoti predsednikovanja, tudi ne visenja na ograji v palači na obisku v Egiptu ali pa supanja na Bledu. Ne, mislim na resen pristop, ki pritiče predsedniški funkciji in ki predstavlja nas državljane doma in v tujini.

Zato si želim, da mi vsi skupaj na predstoječih volitvah ne pozabimo na udeležbo in na izbiro tistega, ki ne bo samo »antipahor,« temveč človek z integriteto in seveda znanjem.

Kot državljan ne potrebujem konvertitskega in uravnoteženega predsednika brez ugleda ter avtoritete. Ne želim si tudi blefiranja na funkciji, ki je ne glede na trenutna omalovaževanja odgovorna ter ustavno določena. Morda bo najtežje novemu predsedniku ali predsednici povrniti izgubljen ugled funkcije. Tudi kakšnemu sedanjemu svetovalcu predsednika ne bo lahko pojasniti svoje vloge pri številnih odločitvah. Tudi pri nabavah orožja.

Nekako vsi do sedaj prijavljeni kandidati poudarjajo, kaj vse bodo naredili. Pa govorijo bolj za funkcijo predsednika vlade kot pa države. Ne verjamem, da je nepoznavanje navedenih kandidatov krivo za poskus zavajanja nas državljanov. Če so takšne obljube podcenjevanje nas »nevednežev,« kar bi pomenilo nadaljevanje delovanja dosedanjih politikov, bi morali vsi skupaj že zdavnaj na smetišče politične zgodovine.

Pa pri tem ne mislim le na Boruta Pahorja kot političnega siamskega dvojčka Janeza Janše, temveč tudi na vse njune različice. Pa naj bodo to že stari kadri, kot so predsedniški kandidat Anže Logar, ali mladi po letih, kot so Miha Kordiš, Žan Mahnič in preštevilni drugi, ki se kalijo na strankarskem parketu in so jim vse umazane igrice in pahorjanska miselnost o tretji poti – to je njegova pot – čedalje bolj blizu. Ali pa morda kakšna avtokratska oblastna pot.

Pa da se vrnem k bilanci dela Boruta Pahorja. Ne zato, ker bi človek užival v tem pisanju, temveč resnično kot opozorilo, da je dovolj zavajanja. Kljub morda všečnemu prvemu mestu na anketnih lestvicah, je potreben tudi resen razmislek o kriterijih za podeljevanje državnih priznanj, kjer je omenjeni predsednik naredil več kapitalnih napak. Tudi takšnih, ko bi npr. moral podeliti odlikovanje, pa ga ni. S tem je simbolno poudarjal svoja stališča in seveda stališča svojega vzornika. Ne pa naša stališča. Tako, da bi mu za konec njegovih dveh mandatov kot državljan najrajši podelil ne jabolko navdiha, temveč gnilo jajce.

V zgodovino in v spomin se vsekakor ne bo vpisal s kakšnimi zlatimi črkami. Na nas pa je, da si nastavimo ogledalo in na volitvah ne ponovimo napak iz preteklosti. Predvsem pa, da gremo na volitve in izberemo svojega kandidata.

Miloš Šonc, Grosuplje