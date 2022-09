Slika 2: Množica podpornikov, vidim predsedniškega kandidata, bivšega ministra, poslanko, znance iz obdobja kolesarskih protestov, mnogo novih obrazov, skratka, Slovenija v malem ... Dobra in pozitivna energija se z govorcev prenaša na nas, prevzame nas občutek, da smo priča posebnemu, zgodovinsko odločilnemu dogajanju ... nobenega znamenja agresivnosti (policiste brez zaščitnih oblek smo komaj opazili) ali nasilja, le odločenost zaključiti z agonijo in pričeti z normalnim delom.

Slika 3: »Stavkovni« Odmevi ta večer okoli pol enajstih, očitno po direktorjevem ukazu, stavkokazinja Peskova skuša rešiti svojo kožo – pred kolegi in pred direktorjem – in postavlja slednjemu vnaprej pripravljena vprašanja, na katera dobiva odgovore, ki bi se jih sramovali osnovnošolci, cesar je nag, pa tega ne opazi ... niti enkrat ne protestira, ko direktor vali krivdo na vse strani, raje pohiti z novim vprašanjem, da bo muke čimprej konec. Beda od novinarstva, še večja beda direktorjeva, kot višek dvoličnosti vidim na suknjiču priponko stavkajočih novinarjev »RTV smo mi« ...

Razmišljam: ostala je samo ena in edina pot – boj novinarjev do poslednjega diha za svoj ceh in za nas, večino normalnih državljanov, ki potrebujemo javno in neodvisno novinarstvo kot vsakdanji kruh. Zato imajo novinarji in novinarke našo neomajno podporo! Nasprotne situacije si raje ne predstavljam, je preveč črna in in depresivna, opisani Odmevi so njena zlovešča napoved. Odgovornost vlade Roberta Goloba ja v tej situaciji ogromna, nobena politična kalkulacija je ne odvezuje od ključne naloge: takoj zdaj uporabiti vsa pravna in politična orodja in preprečiti uničenje javne RTV, nobenega čakanja na predpisane roke, na referendum – sicer tudi njo čaka smetišče zgodovine.

Srečo Knafelc, Krvava Peč