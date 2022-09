Vsak dan so morala madžarska dekleta na ulicah Berlina zaslužiti od 150 do 300 evrov s prostitucijo. Žepe težko prigaranega zaslužka pa si je polnil madžarski par, ki so ga pri Europolu označili za vodji sicer večje gangsterske tolpe, ki se ukvarja s trgovino z ljudmi zaradi spolnega izkoriščanja. Preiskavo je vodil Europol, končali pa sta jo madžarska in nemška policija.

Kriminalna združba je glede na navedbe Europola delovala od leta 2017. Iskala je mlada, ranljiva in predvsem revna dekleta, ki so živele v odročnih in revnih krajih Madžarske. Člani združbe so dekletom ponudili »poslovno priložnost« in obljubljali visoke zaslužke, brezplačno namestitev, varovanje in urejanje vse potrebne dokumentacije v zameno za polovico vsega zaslužka. Žrtve so potem prepeljali v Nemčijo in jih nastanili v najeta stanovanja. Nato so nad njimi prevzeli nadzor, jim točno določili, kako se morajo vesti, oblačiti, kje delati, koliko časa in predvsem, koliko zaslužiti. Poslali so jih na točno določene ulice, ki jih je obvladovala tolpa. In to do te mere, da so morala tudi dekleta (ali pa njihovi zvodniki), ki niso bila njihova, Madžarom plačevati po 150 evrov na dan, če so želele službovati na »madžarskih« ulicah Berlina. Kar pa se tiče deklet, te seveda niso dobile polovice zaslužka. Madžara sta jim pobrala vse. Če niso zaslužile dovolj, so sledile stroge sankcije v obliki psihičnega in fizičnega izživljanja.

Preiskava je doslej pokazala na 25 žrtev. Eno od njih so zaprli v majhno stanovanje, kjer se je morala prostituirati, a jo je to tako hudo strlo, da je skočila skozi okno. Devet mesecev je preživela v bolnišnici.