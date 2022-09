Ubežnik krivdo priznal, koristi pa ne

Aleš Semolič, ki so ga zaradi skoraj 570.000 evrov težke goljufije na račun banke NLB iskali kar sedem let, je na sodišču priznal poslovno goljufijo in pranje denarja. Pravi pa, da se s kaznivima dejanjema ni okoristil oziroma da ni vzel nobenega denarja.