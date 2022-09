Na dnevu odprtih vrat so obiskovalcem predstavili portal IRIS Zdravstvenega doma Trbovlje, kamor se lahko registrirajo pacienti, ki imajo v zdravstvenem domu izbranega družinskega zdravnika. V kratkem bo dodana še možnost registracije za ginekološko ambulanto, do konca leta pa tudi za specialistične, referenčne, zobozdravstvene in druge ambulante. Uporabniki portala imajo možnost varne tekstovne komunikacije z zdravstvenim osebjem, lahko naročajo zdravila iz stalne terapije, pregledajo predpisana zdravila, zgodovino naročil, naročajo kontrolne napotnice, pregledujejo izdane napotnice, vpogledajo v svoj bolniški stalež in vse v zvezi z njim, naročajo medicinske pripomočke iz stalne terapije, si rezervirajo in naročajo termine pri zdravniku, se naročijo v laboratorij in drugo. V prihodnje načrtujejo tudi uvedbo elektronskih kartonov pacientov s prikazom kroničnih bolezni, alergij in cepljenj. Sam portal kot takšen pa je poleg za paciente novost tudi za zdravniško osebje. Uporabljajo ga tudi zdravniki in medicinske sestre. Na dnevu odprtih vrat so uporabnikom pomagali z registracijo v portal, od 1. oktobra pa bodo vsaj za štiri mesece organizirali stalno info točko, kjer bo vedno kdo od osebja na voljo pacientom za registracijo v portal, pomoč pri uporabi in drugo. Kot poudarjajo v zdravstvenem domu, pa so kljub uvajanju novosti in želji po čim širši uporabi portala pacientom še naprej na voljo vsi dosedanji načini komunikacije po telefonu, elektronski pošti in drugo.