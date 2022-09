Vpliv smrti na ceno psov

Čudna so pota ekonomije, draginje in oblikovanja cen za naravne dobrine. Saj veste, ceno vedno določata povpraševanje in ponudba. Ampak v tej rubriki se ne bomo lotevali kompleksnih tem, kot je oblikovanje cen plina na podlagi vojne v Ukrajini, norega Putina, odvisnosti Nemčije od njegovega plina, lukenj v plinovodih in odvisnosti Evrope od Nemčije ob upoštevanju cenovnih kapic in govorov Ursule von der Leyen. Ne, je čisto preveč komplicirano.