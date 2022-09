Stavka, s katero sta Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) in Visokošolski sindikat Slovenije (VSS) 9. marca opozorila na neustrezno vrednotenje dela, je namreč še vedno odprta. Za Sviz sta bistveni takojšnja sklenitev sporazuma o plačilu dodatnega dela in ovrednotenju izpostavljenosti tveganjem zaposlenih med epidemijo ter zvišanje plač vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju glede na že dogovorjena zvišanja v drugih delih javnega sektorja.

»Stavka se lahko konča na način, ali da sklenemo z vlado stavkovni sporazum ali pa da članstvo Sviza izglasuje na neposrednem opredeljevanju konec stavke, da se tako rekoč odreče stavkovnim zahtevam,« je za STA pojasnil glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj. Sam sicer močno dvomi, da bi bilo članstvo to pripravljeno storiti.

Danes so se po njegovih besedah dogovorili tudi za ritem pogajanj, sprejeli so poslovnik pogajanj in razčistili nekatere dileme v zvezi s plačnim delom pogajanj, ki sicer ni del stavkovnih zahtev, se pa nanaša na spremembo kolektivne pogodbe za ovrednotenje nazivov pomočnic vzgojiteljic.

»Danes ni mogoče govoriti o zadovoljstvu, je pa bilo ozračje konstruktivno in dobili smo občutek, da si vladna stran želi sklenitve stavkovnega sporazuma,« je še dodal Štrukelj.

Naslednja pogajanja so prihodnji teden v torek.

Vlada se je na seji 15. septembra seznanila s predlogom Sviza za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja ter sprejela izhodišča za pogajanja. Svojo pogajalsko skupino, ki jo vodi minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič, pa je pooblastila za pogajanja glede aneksa.

Izhodišča so določena le za del stavkovnih zahtev Sviza in VSS, ki sodi v resorno pristojnost ministrstva za izobraževanje, medtem ko naj bi se preostale stavkovne zahteve razreševale v okviru pogajanj z vsemi reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Vlada se sicer z obema sindikatoma pogaja ločeno.

Tudi predsednik VSS Gorazd Kovačič je prva pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev VSS ocenil za konstruktivna. »Sprejeli smo poslovnik, se dogovorili za časovnico pogajanj in začeli pregled stavkovnih zahtev, ki jih je 19. Stavkamo predvsem za boljše pogoje dela, to je za odpravo očitnih plačnih krivic pri nekaterih ozkih skupinah zaposlenih v razmerju do drugih dejavnosti,« je za STA povedal Kovačič.

Ob tem je dodal, da je bilo na sestanku tudi pri predstavnikih ministrstva čutiti konstruktivnost in pripravljenost, da se doseže dogovor.