»Rusko obrambno ministrstvo ni poslalo nobene zahteve oblastem Kazahstana, Gruzije ali katere koli druge države za domnevno prisilno vrnitev ruskih državljanov in tega tudi ne namerava storiti,« je sporočilo ministrstvo.

Potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin v sredo napovedal delno mobilizacijo, so na mejah z nekaterimi sosednjimi državami nastale dolge kolone vozil, v katerih so številni Rusi, ki se želijo izogniti morebitnemu vpoklicu.

Število Rusov, ki so dnevno prihajali v Gruzijo, se je od napovedi mobilizacije skoraj podvojilo. Lokalne oblasti v obmejnih regijah, ki mejijo na to kavkaško državo, pa so danes sporočile, da so razmere na meji »izjemno napete« in dodale, da bo v bližnji prihodnosti na meji vzpostavljen mobilni urad za mobilizacijo.

V Kazahstan je od srede vstopilo že približno 98.000 Rusov. Kazahstanske oblasti so tudi sporočile, da bodo zagotovile varnost in oskrbo Rusov, ki bežijo v to državo. Evropska komisija pa medtem pripravlja smernice glede sprejemanja ruskih državljanov, ki bežijo pred mobilizacijo.