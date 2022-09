Gradnja objekta je stekla konec junija lani, podražitve gradbenih materialov pa niso vplivale na dinamiko gradnje, je ob zaključku gradbenih del povedala vodja projekta Spektra in direktorica družbe Spektra Invest Anđela Nikolić. Težav z dobavo materialov po njenih besedah niso imeli, saj so jih naročali več mesecev v naprej.

V stolpnicah bo 214 stanovanj, več kot polovica jih je že prodanih. Cena najcenejšega stanovanja, ki še ni prodano, je 245.000 evrov in ima okoli 35 kvadratnih metrov površine ter okoli 30 kvadratnih metrov terase. Cena najdražjega stanovanja, ki je še na voljo, pa je več kot 700.000 evrov. Nahaja se v najvišjem, 21. nadstropju. Največja stanovanja imajo okoli 117 kvadratnih metrov.

Cena stanovanj po besedah Nikolićeve ni določena na kvadratni meter, ampak ima vsako stanovanje svojo ceno, ki je odvisna od površine, nadstropja in ostalih dejavnikov. Kljub podražitvam na nepremičninskem trgu ne zaznavajo upada prodaje stanovanj.

V podjetju pričakujejo, da bo gradnja potekala do konca prihodnjega poletja, stanovalci pa se bodo lahko vselili 31. decembra 2023. Vodja projekta je še dejala, da so kupci stanovanj predvsem mladi, uspešni in izobraženi ljudje ter mlade družine. »Stanovanj ne kupujejo kot naložbo, ampak da bi tukaj živeli,« je dejala Nikolićeva.

Objekt Spektra gradi Gorenjska gradbena družba (GGD), zasnovali pa so jo v arhitekturnem biroju Scapelab.

Vse zunanje stene stolpnic bodo steklene, fasada pa bo zlate barve, je dejal partner v arhitekturnem biroju Scapelab Boris Matić. Zaključni sloj bo v različnih delih dneva in različnih okoliščinah videti različno. »Stavba bo videti zlato-rumena ob jasnem, modrem nebu in bakrena ob oblačnem dnevu,« je ponazoril Matić.

»Fasada bo zgrajena iz negorljivega materiala, tudi sicer pa sta objekta požarno in potresno zelo varna,« je zagotovil.

»Vsak stanovalec v kateremkoli nadstropju in v katerikoli legi stanovanja bo imel fantastičen razgled,« je obljubila Nikolićeva. V stavbi se bo nahajal tudi zasebni fitnes za stanovalce, na strehi trgovskega objekta pa tudi zasebni park. V pritličju bo trgovina priznane znamke in fizioterapija, je še opisala prednosti življenja v Spektri.

Vrednosti naložbe še ne morejo napovedati, predvideno pa se bo od prvotnih ocen podražila za okoli 35 odstotkov.