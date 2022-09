Po podatkih švedske uprave za pomorstvo so uhajanje plina na Severnem toku 1 zabeležili v ponedeljek zvečer, uro po zabeleženem padcu tlaka v plinovodu Severni tok 2. "Okoli 20. ure smo prejeli poročilo neke ladje, da so severno od otoka Bornholm nekaj zaznali na radarju," je dejal tiskovni predstavnik švedske uprave za pomorstvo Fredrik Stromback.

Kot je pojasnil Jorgesen, so zaradi uhajanja plina pozvali danski elektroenergetski in plinski sektor k višji stopnji pripravljenosti. Izdali so tudi opozorilo na razdalji petih navtičnih milj in na višini 1000 metrov severno od otoka Bornholm.

Danska agencija za pomorski promet je v ponedeljek zvečer potrdila nevarno uhajanje plina v Baltskem morju v bližini trase plinovoda Severni tok 2 pod Baltskim morjem od ruske do nemške obale. Uhajanje plina, kar je lahko nevarno za pomorski promet, so zaznali jugovzhodno od danskega otoka Bornholm.

»Uhajanje plina iz plinovodov je izjemno redko, zato po incidentih, ki smo jim bili priča v zadnjih 24 urah, vidimo razlog za povečanje ravni pripravljenosti,« je v izjavi povedal direktor danske agencije za energijo Kristoffer Bottzauw.

Dansko ministrstvo za podnebje, energijo in komunalne storitve je v sporočilu za javnost pojasnilo, da je še prezgodaj, da bi lahko govorili o vzrokih za uhajanja.

V Rusiji so medtem izrazili »izjemno zaskrbljenost« zaradi nastalih razmer. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je na novinarsko vprašanje, ali bi lahko šlo za sabotažo, odgovoril, da trenutno ne izključujejo nobene možnosti.

Nemški časnik Tagesspiegel je medtem poročal, da sta bila plinovoda morda poškodovana na račun usmerjenih napadov, poročanje povzema AFP. Neimenovani vir blizu vlade in pristojnih organov je za časnik dejal, da »vse govori proti naključju«. »Ne moremo si predstavljati scenarija, ki ne bi bil usmerjen napad,« je dejal njihov vir.

Namestnik poljskega ministra za zunanje zadeve Marcin Przydacz medtem ne izključuje možnosti, da bi bilo lahko uhajanje plina provokacija Moskve, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »Žal naša vzhodna soseda nenehno vodi agresivno politiko. Če je sposobna agresivne vojaške politike v Ukrajini, je očitno, da ni mogoče izključiti provokacij, tudi ... v Zahodni Evropi,« je opozoril.