Nekaj pred poldnevom je na mejni prehod Rigonce za izstop iz Slovenije pripeljala voznica avtomobila Porsche cayenne nemških registrskih oznak. Med postopkom so policisti ugotovili, da ga je 70-letna voznica iz Italije vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja, med vožnjo po gorenjski avtocesti pri galeriji Moste, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 100 kilometrov na uro, pa je peljala 161 kilometrov na uro.

»Avtomobil so ji zasegli, zaradi prekoračitve hitrosti izdali plačilni nalog in jo zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja privedli pred pristojno sodišče,« so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.