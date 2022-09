Generalštab ukrajinske vojske je pred tem poročal o ruskem obstreljevanju mesta Kupjansk-Vuslovij približno 40 kilometrov severno, s čimer je posredno potrdil poročila, da so ukrajinske enote ponovno zavzele to pomembno železniško vozlišče na levem bregu reke Oskil.

Ukrajinska vojska od začetka meseca v okviru obsežne protiofenzive beleži uspehe proti ruskim silam na vzhodu Ukrajine.

Ruske enote so se v začetku septembra umaknile iz večjega dela regije Harkiv, in sicer za črto rek Oskil in Severski Donec. Vendar jim te frontne linije ni uspelo zadržati, saj so ukrajinske enote poročale o uspehih v regiji Doneck. Prav tako so se ukrajinske enote na nekaj kilometrov približale regiji Lugansk, poroča dpa.

Na ozemljih ukrajinskih regij Lugansk, Doneck, Herson in Zaporožje, ki so v celoti ali delno pod nadzorom ruskih sil, medtem danes zadnji dan potekajo referendumi o priključitvi k Rusiji. Ukrajina je referendume označila za brezpredmetne, saj da ne bodo spremenili njenih načrtov o »osvoboditvi začasno okupiranega ozemlja«.