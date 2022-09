Tanja Bolte, v. d. generalnega direktorja direktorata za okolje na ministrstvu za okolje in prostor, je na današnji novinarski konferenci poudarila, da pozimi v času kurilne sezone prihaja do povišanja koncentracij delcev v zraku, kar vodi do večje onesnaženosti zraka. Na to vplivajo neugodni vremenski pogoji kot je temperaturni obrat, ki preprečuje redčenje izpustov. To je pogosto predvsem v slabo prevetreni kotlinah ali dolinah. Na Arsu so zato objavili napovedi koncentriranja delcev, da se lahko prebivalci lažje informirajo o situaciji. Pomembno je predvsem, da kurimo z ustreznimi gorivi in v kurilnike ne dajemo na primer kartona, plastike, tekstila in ostalega, ki sodi v smeti. Vse to namreč vodi do slabega izgorevanja, kar ima številne negativne posledice.

Opozorila je tudi na zakon o dimnikarskih storitvah, v katerem so jasno definirane obveznosti dimnikarja in uporabnikov. Med drugim je navedeno, da se izbere ustrezno dimnikarsko službo, omogoči prvi pregled kurilne naprave, vpiše kurilne naprave v evidenco, dovoli izvajanje dimnikarskih storitev, pregleda pred uporabo in podobno. Vse to je treba upoštevati, da z ustreznim kurjenjem ne vplivamo na poslabšanje zraka, ki ima za posledico slabše zdravje ljudi.

Kakovost zraka pomembno vpliva na zdravje ljudi

Onesnaženemu zraku smo izpostavljeni vsi. Majda Pohar, dr. med., spec. higiene na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, je opozorila, da je slednji tudi pomemben dejavnik pri tveganju za nastanek kroničnih bolezni, povečuje pa se tudi smrtnost. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je vpliv onesnaženja zraka na zdravje primerljiv nezdravi prehrani in kajenju tobaka. Danes je namreč na voljo precej dokazov, ki kažejo, da onesnažen zrak povečuje tveganje za bolezni, kot so na primer bolezni srca in ožilja, bolezni dihal, bolezni centralnega živčevja, kot je na primer Parkinsonova bolezen. Mednarodna agencija za raziskave raka ga je uvrstila v prvo skupino rakotvornih snovi, kar pomeni, da nedvomno povzroča raka.

Različni delci so sicer različno škodljivi, kar pa je odvisno od njihove velikosti in primesi. Manjši delci so bolj škodljivi, saj prehajajo pljučno bariero in s tem vstopajo v kri, posledično ap tudi v organe. Večji delci pa ostajajo v zgornjih in srednjih dihalih in jih praviloma izkašljamo. Osnovni mehanizem delovanja delcev je, da povzročajo vnetja. ta se pojavijo tam, kamor delci lahko vstopijo. Manjši zato lahko povzročijo vnetje v jetrih, ledvicah. Posledice so zato sistemske na primer poškodba dihalne sluznice ali okvare žilnih sten. Vse to vodi do večje nagnjenosti k nastanku krvnih strdkov in s tem se povečuje možnost za infarkt.

Da bi to lahko vsaj delno preprečili, je pomembno spremljanje meritev koncentracije delcev ARSA in upoštevanje priporočil NIJZ. Slednja se nanašajo na omejitve gibanja na prostem, kadar je znak onesnažen. Ljudje na okužbe sicer različno reagirajo, zato je ključno predvsem, da so pozorni na svoje počutje.

Vsako leto je tudi nekaj primerov z zastrupitvijo z ogljikovim monoksidom. Tveganje s tovrstno zastrupitvijo povečujejo predvsem slab les, vlažna drva in slabe nastavitve kurilnih naprav. Problem je predvsem, ker nima vonja in okusa. Posledica je, da ga težko občutimo in zato tudi pozno ugotovimo, da smo se lahko zastrupili.

Ključna je preventiva

V letošnji kurilni sezoni je poudarek predvsem na pečeh s trdnim gorivom. V obrtni zbornici si zato prizadevajo z napotki, katerih cilj je preprečitev raznih nezaželjenih situacij. Simon Dovrtel, predsednik Sekcije dimnikarjev pri Obrtni zbornici Slovenije je opozoril, da je treba peči – tako tiste, ki jih dolgo nismo uporabljali, kot tudi popolnoma nove – pred uporabo preveriti. To je pomembno predvsem v večstanovanjskih stavbah, kjer je potencialno ogroženih več ljudi. Peči na tekoče ali plinasto gorivo je treba čistiti in pregledati enkrat letno, peči na trdno gorivo pa je prav tako treba pregledati vsako leto in jih čistiti na dva do štiri mesece.

Dortel poudarja, da je najbolj pomembna preventiva oziroma opravljanje preventivnih storitev. Peči morajo biti pravilno grajene, za kurjavo naj se uporablja suh les, prav tako pa mora biti ustrezen pretok zraka. Samo s tovrstnimi ukrepi lahko preprečimo zastrupitve, zamašene peči, dimnikarske požare in podobno. »Vse je v tem, kako se stvar uporablja,« še dodaja.