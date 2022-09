Orkan Ian dosegel zahodni del Kube, na Floridi pospešene priprave

Orkan Ian, ki se približuje Floridi in je že dosegel zahodni del Kube, se je danes okrepil in dosegel tretjo stopnjo, so sporočili iz ameriškega nacionalnega centra za orkane (NHC). Medtem se na Floridi pospešeno pripravljajo na močne vetrove in morebitne poplave, ki bi jih orkan utegnil povzročiti.