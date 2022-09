Rižote so eden bolj zabavnih načinov priprave riža, omogočajo pa nešteto različnih kombinacij. Sploh ni tako zelo komplicirano, kot si morda predstavljate. Kako pripraviti res dobro rižoto - in to še zelenjavno! - si preberite v nadaljevanju.

Tokratna rižota je jesensko obarvana, saj so v ospredju gobe, ki so jeseni v sezoni. Uporabite lahko katere koli gobe – najbolj enostavno dostopne in cenovno dostopni so rjavi šampinjoni, lahko pa uporabite tudi jurčke, pa šotorovke ali pa celo šitake gobe ali lisičke. Vendarle pa lahko to rižoto enostavno pripravite v katerem drugem letnem času, izven sezone gob. Jeseni lahko gobe zamrznete in jih nato kasneje uporabite za pripravo ali pa kupite že pripravljene zamrznjene. Uporabite lahko tudi zamrznjen grah in v manjše kroglice zamrznjeno pasirano špinačo. Res je to celoletna rižota.

Priprava te rižote ni komplicirana, vzame pa približno pol ure časa. Medtem, ko se kuha, lahko pripravite solato, ki jo postrezite poleg. Vnaprej rižote ni dobro pripraviti, ker je vendarle rižota najboljša sveže pripravljena. Sploh ta z gobami.

Pa še tolažba za vse, ki mislite, da tej rižoti manjka meso. Ker vsebuje gobe, parmezan in malo masla, vsebuje čisto dovolj beljakovin, ki jih vaše telo potrebuje. Lahko pa še za več beljakovin v solato, ki jo pripravite poleg, dodate kuhan fižol.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi):

1 žlica olja

1 manjša čebula (ali šalotka ali por)

2 stroka česna

250 g gob (uporabila sem rjave šampione, ti pa uporabi katere koli želiš)

150 g riža (za rižote, uporabiš pa lahko tudi rjavi riž)

4 vejice svežega ali 1/2 žličke suhega timijana

0,5 dcl belega vina (neobvezno)

100 g graha (svežega ali zamrznjenega)

1 l zelenjavne jušne osnove (ali vrele vode in zelenjavne jušne kocke)

1 pest špinače (uporabiš lahko tudi zamrznjeno)

2 koščka masla

2 žlici naribanega parmezana

1 žlička naribane limonine lupinice ali 1/2 žličke limoninega soka

sol, poper po okusu

V ponvi ali kozici segrejte olje in stopite košček masla in na segretem počasi prepražite narezano čebulo. Ko se zmehča, a ne obarva, dodajte na lističe narezane gobe. Pražite, da gobe izpustijo vodo in da se zmehčajo. Če jih pustite, da se še malo obarvajo, bo rižota še boljša! Potem dodajte nariban strok česna, timijan in kuhajte še minuto, da česen zadiši. Potem v kozico stresite riž in premešajte ter kuhajte, da riževa zrcna postanejo prozorna. Potem dolijte vino in kuhajte minuto, da alkohol povre. Dodajte še grah. Potem v kozico začnite vlivati po zajemalko jušne osnove. Ko riž popije tekočino, dodajte naslednjo zajemalko vode.

Ko se riž skuha poskrbite, da je rižota sočna (nikar naj ne bo presuha, preveč tekoča pa tudi ne). Kozico ali ponev odstavite s štedilnika ter dodajte še špinačo, parmezan, maslo in naribano limonino lupinico ter premešajte, da špinača uvene. Poskusite in dosolite ter dopoprajte, če je potrebno. Rižoto še za nekaj minut pokrijte.

Rižoto nato servirajte, okrasite še z nekaj listki timijana, parmezanom ter poprom in postrezite.