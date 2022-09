Carlsen je le potrdil poročila zadnjih nekaj tednov, da naj bi Niemann goljufal v igri proti njemu. Trenutno ni dokazov, da je 19-letni velemojster Niemann goljufal.

Za zdaj ne sme povedati nič bolj konkretnega, četudi bi rad šel v podrobnosti, je v ponedeljek na Twitterju zapisal 31-letni šahovski zvezdnik.

Goljufanje v šahu je označil za »eksistencialno grožnjo igri« in dejal: »Nekaj moramo storiti glede goljufanja v šahu. K temu bom prispeval tako, da ne bom igral proti igralcem, ki so goljufali v preteklosti, saj ne morem biti prepričan, kaj bodo takšni igralci počeli v prihodnosti.«

»Upam, da bo resnica prišla na dan, kakršna koli že bo,« je še zapisal Carlsen.

My statement regarding the last few weeks. pic.twitter.com/KY34DbcjLo