Čeprav asteroid Dimofros ni predstavljal nobene grožnje planetu Zemlja, se je Nasa na misijo pripravljala devet mesecev. Danes ponoči po slovenskem času je sonda DART uspešno zaključila dolgo načrtovano misijo, v ameriški vesoljski agenciji pa so nad rezultatom navdušeni.

»Začenjamo novo dobo človeštva. Dobo, v kateri se potencialno lahko zaščitimo pred nečim, kot je nevaren trk asteroida,« je dejala Lori Glaze, direktorica Nasinega oddelka za planetarne znanosti. »Kakšna neverjetna stvar. Te zmogljivosti še nikoli nismo imeli,« je dodala.

Do srečanja med sondo in asteroidom je prišlo približno 11 milijonov kilometrov stran od Zemlje. Sonda se je v asteroid zaletela s hitrostjo 6,6 kilometra na sekundo, kar naj bi spremenilo njegovo hitrost za 0,4 milimetra na sekundo. Čeprav se to morda ne zdi veliko, pa bi se lahko orbita z leti močno spremenila, piše CNN.