Požar je izbruhnil okoli 23.30, zaznali so ga policisti. Evakuirali so okoli 67 okoliških stanovalcev in jim zagotovili namestitev. Nihče od njih ni poškodovan, so še zapisali na Policijski upravi (PU) Kranj.

Po prvih podatkih je zaradi požara zgradba uničena, obstaja nevarnost, da se podre. Poškodovano pa je še eno stanovanje v bližini, nekaj vozil, zaradi visokih temperatur pa tudi stekla na sosednjih objektih.

Požar je gasilo 133 gasilcev, okrog 1. ure jim ga je uspelo omejiti. Gasilci zaradi posameznih žarišč še ostajajo na terenu, podatkov o morebitnih poškodovanih pa na PU Kranj nimajo.

Objekta še niso pregledali, tako da vzrok požara še ni znan, prav tako ne višina gmotne škode.

Kot so še opozorili policisti, je zadrževanje na območju intervencije in v ožji okolici zaradi nevarnosti podrtja objekta prepovedano. Poleg tega je zaprta cesta na Jelenovem klancu oziroma Ljubljanski cesti iz smeri Gimnazije Kranj - Globusa in iz smeri železniške postaje proti Jelenovem klancu, v obratni smeri pa promet na Savski cesti v smeri železniške postaje enosmerno.