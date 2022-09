Zadnjo preizkušnjo svetovnega pokala v težavnosti je gostila Džakarta, v Indoneziji pa so v finalu nastopili štirje Slovenci in Slovenke: Janja Garnbret, Vita Lukan, Mia Krampl in Luka Potočar. V neolimpijski disciplini si je 23-letna Garnbretova po štirih skupnih zmagah v svetovnem pokalu v kombinaciji (2016, 2017, 2018, 2019) in enem v balvanih (2019) zagotovila še petega v težavnosti (2016, 2017, 2018, 2021, 2022) že na predzadnji letošnji tekmi v Edinburghu, z desetimi lovorikami pa se je Korošica izenačila s prav tako legendarno Francozinjo, zdaj 40-letno Sandrine Levet, ki je odšla v športni pokoj že leta 2008.

Garnbretova je na zadnjih dveh tekmah za svetovni pokal v težavnosti pred Džakarto osvojila drugi mesti v Kopru in Edinburghu. »Po dveh drugih mestih, ki sicer nista bili prav nič napačni, dobiš dodaten zagon in si še bolj želiš zmagati. Potem se še bolj veseliš novih zmag in uspeh v Indoneziji je bil zato toliko slajši,« je dejal olimpijska in šestkratna svetovna prvakinja Janja Garnbret, ki je doslej že 37-krat zmagala na tekmah svetovnega pokala, od tega šestkrat v tej sezoni. Njen uspeh v Džakarti sta dopolnili Kramplova s tretjim mestom in Lukanova s šestim.

Luka Potočar je bil pred sklepnim dejanjem v Indoneziji drugi v skupnem seštevku težavnosti, v polfinalu pa je s sedmim mestom za las ujel finale osmerice. Dvajsetletni Gorenjec je tudi v finalu ostal sedmi in ni prikazal svojega najboljšega plezanja (višina le 25+), a je vseeno osvojil svoj prvi naslov skupnega zmagovalca sezone, potem ko je minulo končal na četrtem mestu. Prav v finalu je član kluba iz Radovljice prehitel Japonca Taiseija Homma, do včeraj vodilnega v svetovnem pokalu, ki je v Džakarti osvojil šele 12. mesto.

Potočar je na sedmih tekmah zbral 3860 točk oziroma le 25 več od Homma, tretjeuvrščeni Američan Jesse Grupper (s 13. mestom je tudi ostal brez finala) pa je za Potočarjem zaostal za 48 točk. »Skupna zmaga je nekaj posebnega, saj potrjuje, da sem bil konstanten skozi celotno sezono. Gre za češnjo na vrhu torte letošnje sezone,« je ocenil Luka Potočar,ki je v težavnosti tako na lanskem SP v Moskvi kot na letošnjem EP v Münchnu osvojil srebro. Postal je tudi tretji Slovenec z naslovom skupnega zmagovalca svetovnega pokala, pred njim je to uspelo le Domnu Škoficu v težavnosti leta 2016 in Jerneju Kruderju v balvanih leta 2018.