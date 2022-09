Slovenska nogometna reprezentanca je s posebnim letalom dopotovala v Stockholm, kjer jo drevi ob 20.45 čaka zadnja tekma tretje izvedbe lige narodov proti Švedski. Varovanci selektorja Matjaža Keka sami odločajo o obstanku v ligi, za kar potrebujejo točko. Stanje duha v reprezentancah je povsem različno. Potem ko je Slovenija junija izgubila uvodni tekmi s Švedsko v Stožicah (0:2) in Srbijo v Beogradu (1:4), je bila že skoraj odpisana in vse je kazalo na selitev v ligo C. Po ostrih kritikah je prišlo do preobrata, saj je nato na naslednjih treh tekmah remizirala z Norveško v Oslu (0:0) in Srbijo v Stožicah (2:2), v soboto pa je z zmago proti Norveški v Ljubljani po preobratu (2:1) poskrbela za evforijo med navijači in vzbudila upanje na boljše čase slovenskega reprezentančnega nogometa, ki že vse od leta 2010 čaka na uvrstitev na veliko tekmovanje.

Zrelostni izpit za Slovenijo

Slovenija je pred zrelostnim izpitom, saj je v preteklosti že poskrbela za evforijo z dobro predstavo, vendar je že na naslednji tekmi popolnoma razočarala. Strokovni štab slovenske izbrane vrste največ pozornosti namenja temu, da bo slovenska zasedba tudi drevi igrala srčno, agresivno, odločno, kombinatorno in učinkovito. »Če ti igrata dva izida, potem si v psihološki prednosti, na drugi strani pa bodo imeli gostitelji podporo s tribun. Zadovoljen bi bil, če bi naša ekipa v vseh elementih igre ponovila tekmo z Norveško in še nadgradila z manj napakami ter večjo dinamiko in agresivnostjo. Švedi morajo zmagati in če na njihov pristop ne bomo odgovorili z enako mero, bomo imeli težave. Naš velik izziv in motiv je potrditi vse dobro, kar smo naredili na prejšnji tekmi proti Norveški. Samo skozi igro lahko pridemo do želenega rezultata,« je na novinarski konferenci na Švedskem povedal slovenski selektor Matjaž Kek.

V slovenski ekipi bosta zaradi kartonov manjkala vezist Jasmin Kurtić in napadalec Andraž Šporar. »Ta dva igralca pomenita veliko, vendar ne igrata sama. Liga narodov je pokazala, da lahko računamo na nekatere mlajše in pričakujem podobno energijo. Na koncu vedno ekipa prinese rezultat,« je še dejal Kek. Po logiki bo priložnost v zvezni vrsti dobil Lovrić, morda bo v napadu zaigral samo Šeško in bo več igralcev v zvezni vrsti. Posledice obračuna z Norvežani čutita tudi Miha Blažič (krvaveč nos) in Žan Karničnik (dva udarca v glavo).

Švedska reprezentanca s serijo štirih porazov

Švedska je v veliki krizi. Potem ko je na začetku lige narodov premagala Slovenijo, je doživela štiri poraze s sosedo Norveško (1:2, 2:3) in Srbijo (0:1, 1:4). Zlasti po visokem porazu v soboto v Beogradu, ki so ga razglasili za sramotnega, se je na Švedskem vnela razprava o kakovosti reprezentance. »Stvar je preprosta. Nismo dovolj dobri. Tekmecu olajšamo delo, zato ne zmagamo na nobeni tekmi,« je po tekmi v srbski prestolnici povedal zvezdnik Emil Forsberg. Dejan Kuluševski, ki igra za Tottenham, je za švedsko nacionalno televizijo spregovoril o težavi, ki jo dobro pozna tudi Slovenija: »V klubih preživljamo težke čase, saj v njih ne igramo. V reprezentanco prihajamo v slabem trenutku, zato fizično nismo dovolj dobro pripravljeni. Vse to drago plačamo.«

Čeprav imajo Švedi težave s poškodbami, so odločeni, da premagajo Slovenijo. V obrambo se vrača kapetan Victor Lindelof: »Ekipo bom skušal prepričati, da smo zelo dobri, ko stvari počnemo tako, kot je treba. Ko igramo tako, kot znamo, smo lahko zelo neugodna ekipa. Če bomo proti Sloveniji igrali tako, bomo zmagali. Niti slučajno nočem igrati v ligi narodov C.« Švedska med poškodovanimi najbolj pogreša napadalca Alexandra Isaka, ki je poleti prestopil iz Real Sociedada v Newcastle za odškodnino 70 milijonov evrov.

V Oslu bo tekma med Norveško in Srbijo odločala o prvem mestu v skupini štiri in napredovanju v elitno ligo A. Obe ekipi imata po deset točk, toda Srbija za prvo mesto v skupini potrebuje zmago, saj je Norveška v Beogradu zmagala z 1:0. V primeru enakega števila točk odločajo medsebojne tekme.