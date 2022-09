Kot pri kraljičinih posestvih je tudi pri nakitu treba ločiti to, kar ji je pripadalo kot monarhinji, in tisto, kar je bilo njena osebna last. Vse, kar ji je pripadalo kot monarhinji, od Buckinghamske palače do kronskih draguljev, je prevzel kralj Karel III. Kronski dragulji so zbirka 142 različnih dragocenih predmetov, od trinajstih kron do šestih žezel, posejanih s 23.578 dragimi in poldragimi kamni, ki so na varnem, zastraženi v londonskem Towru, kjer si te »simbole« 800-letne monarhije leto za letom ogleda poltretji milijon obiskovalcev.

Med njimi je Cullinan I, 530-karatni in 106 gramov težak največji čisti diamant na svetu. Vstavljen je v suverenovo žezlo s križem, ki smo ga, poleg imperialne krone in suverenove krogle, videli na kraljičini krsti. Izrezali so ga iz največjega surovega diamanta draguljarske kakovosti, kar so jih kdaj našli. Odkrili so ga leta 1905 v Južni Afriki in »podarili za rojstni dan« kralju Edvardu VII., kraljičinemu pradedu. Rečejo mu veliki afriški zvezdnik. Vreden naj bi bil več kot 400 milijonov evrov. Na imperialni kroni (rečejo ji »krona kronskih draguljev«), ki je posejana z 2826 dragimi kamni, izstopajo diamant Cullinan II (317 karatov, 63 gramov), safir Stuart in velik rdeč spinel, ki mu rečejo rubin črnega princa. Tudi suverenova krogla, ki je iz zlata, je dragocena, ker je na njej križ iz diamantov. Ta simbolizira monarhovo vlogo branilca vere, krogla pa božansko moč nad zemljo. Posebnež med kronskimi dragulji je tudi verjetno najbolj znan diamant na svetu Koh-i-Noor (105 karatov, 21 gramov), ki naj bi ga kraljici Viktoriji podarili v Indiji. Pojavil se je že v treh kronah. Kronski dragulji naj bi bili vredni od 1,2 do 5,9 milijarde evrov.

Kraljičina osebna zbirka nakita je vredna veliko manj, vendar še vedno pravljičnih 120 milijonov evrov. Princesa in pozneje kraljica Elizabeta II. je imela zelo rada nakit. In imela ga je veliko. Okoli 300 kosov. Posebno rada je imela diamante, ki so, kot vemo iz pesmi Marilyn Monroe, dekletovi najboljši prijatelji. Med najbolj dragocenimi kosi so z diamanti posuti tiare, ogrlice, broške, zapestnice, uhani in prstani. Kar nekaj jih je podedovala, veliko jih je dobila v dar od članov družine, tujih diplomatov in državnikov, posameznikov in organizacij. Med temi darili je tudi nakit, ki ga je nosilo najmanj šest kraljic. Med največ vrednimi je 84-karatna diamantna ogrlica, ki ji jo je leta 1967 podaril tedanji savdski kralj Fajsal. Pogosto jo je nosila, posodila pa jo je tudi princesi Diani.

Ogrlica za 77 milijonov evrov

Verjetno najvrednejša v kraljičini zasebni zbirki pa je osupljivo lepa ogrlica, posuta s tristo diamanti, ki ji jo je leta 1947, ko je bila še princesa, podaril vladar nekdanje indijske države Hajderabad. Tistega leta je Indija, ki je bila dvesto let britanska kolonija, razglasila neodvisnost in razdelili so jo na Indijo in Pakistan. Današnja vrednost ogrlice je več kot 77 milijonov evrov, vrednost njene broške z največjim rožnatim diamantom na svetu pa okoli 29 milijonov evrov. 54,5-karatni diamant so našli leta 1947 v rudniku v Tanzaniji, ki je bil last kanadskega geologa Johna Williamsona. Kraljici ga je poslal kot poročno darilo, ona pa ga je uporabila za središče broške, okoli katerega je dala nanizati več kot 200 drugih diamantov. Morda najbolj znan kos kraljičinega nakita je tiara ljubimčevega vozla, ki jo je Elizabeta II. podedovala po babici, kraljici Mariji, zaslovela pa je, ko jo je posodila princesi Diani. Draguljarji ocenjujejo, da je vredna do dva milijona evrov. Veliko več, okoli sedem milijonov evrov, je vreden diamantni diadem, posut s 1333 diamanti in 169 biseri, ki ga je kraljica nosila na kronanju leta 1953.

Elizabeto II. so pokopali z zelo malo nakita, ocenjujejo draguljarji, verjetno samo s poročnim prstanom in parom bisernih uhanov, ki jih je imela najraje. Zaročni prstan naj bi namenila hčerki Ani. Pri delitvi preostalega kraljičinega nakita med ženske člane družine pa bo veljala stroga hierarhija. Prva bo lahko izbirala žena novega kralja, kraljica spremljevalka Camilla. Po njej bo lahko izbirala nova valižanska princesa Kate. Obema je kraljica že pred smrtjo podarila več tiar. Kate, na primer, tiaro ljubimčevega vozla, ki jo je do svoje smrti imela Diana. Ravno Kate je že na pogrebu nosila eno od kraljičinih brošk z biseri. Poznavalci so prepričani, da bo nekaj nakita sčasoma dobila tudi Meghan, dodajajo pa, da bo šele proti koncu vrstnega reda dobitnic.