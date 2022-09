Hrvaška policija je po neverjetnih enajstih letih rešila primer skrivnostnega izginotja 76-letne Slavojke Senišin. Vse sledi so se za njo izgubile novembra leta 2011. Družina, prijatelji, policija so jo iskali, a je bilo vse zaman. Bila je namreč mrtva, ubil naj bi jo sosed Damir Keleminčić. Kdaj točno in na kakšen način, ni znano, najverjetneje novembra tistega leta in skoraj gotovo kar v njenem stanovanju, ki je bil tudi motiv za okrutno dejanje. Njeno truplo je zavil v preprogo in ga odvrgel v vodnjak pred svojo počitniško hiško blizu Zagreba. V vseh teh letih je tam z družino in prijatelji praznoval številne jubileje, skoraj vsak konec tedna organiziral piknik. Veselili so se in pili, nihče pa niti pomislil ni, da le nekaj metrov stran pod zemljo leži mrtva Slavojka. 63-letnika so prejšnji teden aretirali, preiskovalni sodnik je zanj odredil enomesečni pripor. Za dejanje iz koristoljubja mu grozi do 40 let zapora.

Policiji pomagal google

»Bil je izredno prijazen, delaven, miren. Vedno je vsakomur priskočil na pomoč,« je za hrvaški Jutarnji list o osumljencu povedala soseda. »Ko so ga mimo hiše peljali v lisicah, mi je rekel, da se je samo branil. Kakšna samoobramba neki, če je on moški, ona pa je bila starejša ženska?« se sprašuje. Sosedi o njem niso imeli nič slabega povedati. Z nikomer se ni kregal, nikoli ni niti povzdignil glasu, vedno je lepo pozdravil. Ko so prejšnji teden tam opazili policiste, niso vedeli, kaj iščejo. Pomislili so, da v najslabšem primeru droge ali orožje, a da tudi česa takega pri Damirju ne bi mogli najti, saj je prava »dušica«. Napačno so ga ocenili.

Damir je namreč pred enajstimi leti čez truplo v vodnjaku nametal odpadni gradbeni material, opeke, zemljo in še kaj, potem pa zgornji, zunanji del vodnjaka prestavil na drugo mesto, da bi tako prikril sledi. A so bili policisti še bolj zviti kot on – s pomočjo programa google street view so ugotovili, da je pred izginotjem upokojenke vodnjak stal na drugi točki kot zdaj, ko so preiskovali dvorišče. Po treh dnevih prekopavanja dvorišča, od vojske so si izposodili dva bagra, so na globini sedmih metrov našli, kar so iskali – truplo, zavito v tkanino, ki je po enajstih letih že povsem razpadla. Damirja so odvedli na zaslišanje, kjer naj bi molčal, nato pa ga pospremili v pripor.

V njeno stanovanje takoj po izginotju

Slavojka in Damir sta dolga leta kot soseda živela v zagrebškem predelu Trešnjevka v dvostanovanjski hiši. Kmalu po skrivnostnem izginotju upokojenke je osumljeni z ženo, dvema otrokoma in očetom prevzel še njeno stanovanje in iz dveh ustvaril eno, veliko bolj prostorno. To je storil s pogodbo o nakupu stanovanja, za katero policija domneva, da je ponarejena. Sodeč po vpisu v zemljiško knjigo naj bi namreč stanovanje od sosede kupil že leta 2005. »Skoraj takoj po njenem izginotju je zavzel celo hišo, se razširil še na njeno stanovanje, kar je bilo zelo čudno, saj nista bila v dobrih odnosih,« so za Jutarnji list razlagali sosedi. Po njihovih navedbah je začel hišo preurejati dan po njenem izginotju. Vedeli so, da nekaj smrdi, a je izginotje Slavojke s prevzemom stanovanja policija povezala šele pred dvema letoma, ko je preiskovala neki drug primer.