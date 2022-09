Umetna inteligenca v vinogradih

Do takrat, ko bodo pametni telefoni sami sadili trte, obirali grozdje, ga ožemali in iz mošta pridelovali vino, bomo verjetno morali še počakati. So pa nove in napredene tehnologije že na voljo zadružnim vinogradnikom v Goriških Brdih, ki lahko s pomočjo mobilnih telefonov opazujejo stanje populacije škodljivcev v svojih vinogradih in temu primerno ukrepajo le takrat, ko je to potrebno.