»Mednarodno skupnost pozivamo, naj odločno in enotno sprejme praktične ukrepe za ustavitev ubijanja in mučenja protestnikov,« je dejal direktor omenjene organizacije Mahmood Amiry-Moghaddam in dodal, da videoposnetki in mrliški listi, ki jih je pridobila skupina, kažejo, da varnostne sile proti protestnikom uporabljajo pravo strelivo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po uradnih podatkih iranskih oblasti je v protestih, ki so se začeli 16. septembra, doslej umrlo 41 ljudi, med njimi tudi pripadniki varnostnih sil. Skupno uradno število prijavljenih aretacij je medtem preseglo 1200. Samo v provinci Mazandaran na severu Irana je bilo doslej aretiranih 450 ljudi. Oblasti sosednje province Guilan pa so v soboto sporočile, da so na protestih v tej provinci prijeli 739 ljudi, med njimi 60 žensk.

Napetosti med Iranom in zahodnimi državami so se v zadnjih dneh povečale, zlasti, ko je Evropska unija v nedeljo obsodila odziv Irana na proteste po smrti Mahse Amini kot neupravičen in nesprejemljiv.

22-letno Mahso Amini je 13. septembra med obiskom v iranski prestolnici Teheran pridržala moralna policija zaradi domnevno neprimernega nošenja naglavne rute. Aktivisti trdijo, da je umrla zaradi udarca v glavo, medtem ko policija zavrača krivdo za njeno smrt in zanika, da bi jo pretepali ali z njo slabo ravnali.

Novica o njeni smrti je sprožila vsesplošno ogorčenje in proteste v Teheranu in drugih mestih po državi. V najobsežnejših protestih v Iranu v zadnjih treh letih so varnostne sile po navedbah aktivistov med drugim uporabile prave in šibrene naboje, protestniki pa so pripadnike varnostnih sil obmetavali s kamenjem, zažigali policijska vozila in državne zgradbe.