A bolj kot udrihanje po starih silah, ki jih, mimogrede, še vedno vodi ostareli Milan Kučan, je v našem uredništvu odjeknila vest, da je »Dnevnik Golobov medij«. Ne vemo sicer, s čim smo si prislužili to ugotovitev, da ne rečemo priznanje, a smo Petru Jančiču zanj zelo hvaležni, saj je doslej veljalo, da Dnevnik niti približno ni na liniji vlade Roberta Goloba. V prihodnje bomo to Jančičevo izjavo izkoristili in še mi poskusili srečo s kakšnim finančnim ostankom ali drobtinico z mize Telekoma, Petrola, Darsa in kar je še takšnih podjetij, kjer ima Golob z Žigo Debeljakom in Borutom Jamnikom kaj vpliva. Kot kaže, bomo uspešni.