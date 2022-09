Predsednik mora ob združevanju in povezovanju znati motivirati ljudi, jim vlivati upanje in jih navduševati. Za našo stranko je pomembno, da tudi predstavlja naše vrednote in govori o njih. V nekaterih zadnjih aktivnostih se je Anže Logar zelo oddaljil od naših vrednot. Kaplja čez rob je bila njegova izjava, da ne bo oddal podpisa za referendum o zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki predvideva predstavitev izvajanja zakona za leto dni. Prav za ta zakon si je Janez Cigler Kralj kot minister dolgo časa prizadeval, da ga po 20 letih čakanja in pritiskanja lobijev naposled spravimo v prakso. Na neki način smo se počutili izdane, saj je bil Logar minister v prejšnji vladi. Nastal je vtis, da to, kar smo ustvarili v prejšnji vladi, sedaj ni več dovolj dobro. To je bil močan element, da smo se odločili za svojega kandidata, ki bo predstavljal glas ljudstva, razumel in širil naše vrednote. Poleg tega pa si bo upal reči, da je prejšnja vlada naredila številne dobre stvari, ki bodo ljudem v resnici pomagale. Kdor meni, da je treba onemogočiti sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi, podpira leve politične vsebine. Pri Logarju ne gre za pomik proti sredini, ampak je globoko odrinil na levo. x Večer v soboto