Med kandidati za predsednika/predsednico republike seveda je nekaj osebnosti, ki jih je mogoče spoštovati. Ena od njih je nesporno dr. Milan Brglez; spominjamo se ga kot nekdanjega predsednika državnega zbora, ki je od tedanjega predsednika republike zahteval, naj vendar pokaže, da je moralna avtoriteta, a je tedanji nosilec funkcije to kategorično zavrnil. Dr. Milan Brglez je tudi s tem pokazal, da je osebnost, ki zasluži spoštovanje. Je kandidat za predsednika z moralno avtoriteto, eden od potencialnih impersonatorjev s potrebnimi kvalitetami.

Kot slišimo, pa njegovi kandidaturi oporeka dr. Miro Cerar, ki se v zgodovini ni ravno proslavil: je danes že skoraj pozabljen »novi obraz«, ki je kot predsednik vlade v najkrajšem času zapravil veliko zaupanje volivcev (30 % glasov) in se ga je zato prijel vzdevek »Cmerar«, po volitvah pa so od njegove stranke ostale razvaline, a še te so mu ušle iz rok, nasledil ga je gospod Zdravko Počivalšek, ki jih je osramotil z vstopom v Janševo koalicijo.

Če smo že pri oni sramoti: iz kvote Janševe vlade imamo dva predsedniška kandidata. Kljub vsem dezodorantom še vedno zaudarjata po tej vladi, zato bi ju vsaj podpisani zelo težko spoštoval kot impersonatorja predsednika republike.

Božidar Debenjak, Ljubljana