Ob tem so na ministrstvu spomnili, da Evropska komisija predlaga sprejem akta o medijski svobodi, s katerim poskušajo v prihodnje preprečiti zaostrovanje razmer, kakršnemu je bila lani izpostavljena Slovenska tiskovna agencija (STA) in jim je letos izpostavljena RTVS. Komisija poskuša z aktom zaščititi pluralizem in neodvisnost medijev v EU, so dodali.

Kot nič kaj spodbudno ministrstvo izpostavlja tudi poročilo Evropskega parlamenta o stanju na področju temeljnih pravic za obdobje 2020–2021. Parlament je glede Slovenije izrazil zaskrbljenost zaradi razmer na področju svobode medijev.

Ministrstvo zaostrene razmere na RTVS pripisuje zastarelemu in problematičnemu zakonu, ki vsakokratni vladajoči politiki omogoča neposredno imenovanje vodstva RTVS in s tem poseganje v njene kadrovske in vsebinske odločitve. Zato so na ministrstvu v zakonodajni postopek že vložili novelo zakona o RTVS, njegova uveljavitev pa je zamaknjena zaradi vložene pobude za referendum.

Kljub temu na ministrstvu menijo, da je sprememba zakona nujno potrebna, da bo lahko RTVS nemoteno opravljala svoje osnovno poslanstvo. To je zagotavljanje kakovostnih informativnih, izobraževalnih in razvedrilnih vsebin, so našteli.

Vodstvo RTVS so zato pozvali, naj prisluhne zahtevam stavkajočih po večji uredniški, novinarski in institucionalni avtonomiji.

Koordinacija novinarskih sindikatov RTVS je sicer za danes napovedala zaostreno celodnevno opozorilno stavko.