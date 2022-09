Festival izvira iz Münchna v Nemčiji in poteka vsako leto med septembrom in oktobrom, praznuje in promovira pa predvsem lokalno bavarsko kulturo. Znan je predvsem po pitju piva, strežejo pa tudi tradicionalno nemško hrano, kot sta na primer svinjska klobasa in kislo zelje.

Dogajanje se že vrsto let odvija tudi v državah, kjer prevladuje muslimanska vera. V Maleziji je zato predmet vsakoletnih razprav, čeprav ga praznujejo že od 70. let prejšnjega stoletja. Gre za državo, kjer je približno 63,5 odstotka 32-milijonskega prebivalstva muslimanov. Sicer prevladuje zmerna oblika sunitskega islama, vendar pa so v zadnjih letih v porastu konservativni odnosi. CNN je poročal, da verske skupine, kot je na primer PAS, že dolgo časa nasprotujejo promoviranju in prirejanju Oktoberfesta, saj po njihovem mnenju ne spoštuje tako imenovane »muslimanske občutljivosti«. Problematizirajo predvsem ponudbo alkohola in ostalo nehalal ponudbo.

»Čeprav nemuslimani lahko pijejo alkohol, je malezijska vlada mnenja, da dovolitev tega festivala in njegova odprtost za javnost ne bi smela tako daleč, saj to lahko povzroči socialne težave,« je v pisni parlementarni izjavi zapisal minister za verske zadeve Idris Ahmad, ki je tudi član konservativne islamistične stranke PAS. Med drugim trdi, da bi pivo, ki se na festivalu praviloma uživa v velikih količninah, lahko privedlo do socialnih težav. Po njegovem mnenju naj bi namreč negativno vplivalo na harmonijo, red in varnost skupnosti. Želi, da bi se pravila in predpisi Malezije, ki temeljijo na islamu kot veri federacije, bolj spoštovale.

Opozicijska Stranka demokratične akcije (DAP) je ovrgla te nedavne ministrske pripombe, katerih namen je bil prepoved festivala. »Oktoberfest se v Maleziji praznuje že več kot 50 let in še ni povzročil nobenih rasnih ali verskih napetosti v skupnosti – kljub temu se nenehni strah pred tem dogodkom nadaljuje,« so zapisali in dodali, da sicer nad temi pritožbami sicer niso presenečeni.

V glavnem mestu Kuala Lumpur se bari in lokalne pivovarne že pripravljajo na dogajanje. Srečanja so najbolj živahna v Penangu, ki je tudi dom številnih mednarodnih skupnosti.

Organizatorji iz Malezijske nemške družbe v Penangu so za CNN prav tako povedali, da nameravajo festival kljub tovrstnim pomislekom izvesti 21. oktobra: »Želja lokalne nemške skupnosti je nadaljevanje praznovanja Oktoberfesta. V zadnjih letih se je izkazalo, da nekatere verske skupine Oktoberfest napačno razumejo, in sicer ga vidijo zgolj kot divjo zabavo pitja piva in zato si tudi želijo, da bi bil prepovedan.« Sami namreč vztrajajo pri stališču, da ne gre zgolj za pitje piva, temveč je to predvsem festival veselja in druženja. Menijo, da morajo kot večkulturna nacija slediti načelu strpnosti in spoštovati drug drugega, saj bodo le tako lahko uspeli kot država.