»Dejansko obstajajo primeri, ko je bil mobilizacijski odlok kršen. V nekaterih regijah si guvernerji dejavno prizadevajo, da bi stanje popravili,« je novinarjem povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Pri tem je poudaril, da se število primerov nespoštovanja odloka zmanjšuje in hkrati izrazil upanje, da se bodo sedaj vse napake odpravile, mobilizacija pa pospešila.

Na vprašanje o zaprtju ruskih meja in uvedbi vojnega stanja v nekaterih obmejnih regijah, je dejal, da o tem ne ve ničesar in da za zdaj ni bilo sprejetih takšnih odločitev.

Ruske oblasti so že v nedeljo obljubile, da bodo odpravile napake pri mobilizaciji ljudi za boj v Ukrajini. V javnosti je namreč završalo, ker so bili po pomoti vpoklicani študenti, starejši in bolni. Ko je ruski predsednik Vladimir Putin v sredo razglasil delno mobilizacijo, je sicer dejal, da bodo vpoklicali le tiste z ustreznim znanjem in izkušnjami.

Zaradi odrejene mobilizacije je v minulih dneh v Rusiji potekalo več protestov, oblasti pa so med njihovim zatiranjem aretirale več kot 1000 ljudi. Veliko ljudi želi tudi zapustiti državo, zaradi česar so v zadnjih dneh poročali o povečanem prometu na ruskih mejah, predvsem z Gruzijo in Finsko.

V luči tega so finske oblasti danes sporočile, da so zabeležile rekordno povečanje števila Rusov, ki želijo prečkati njihove meje. »Pretekli konec tedna je bil na vzhodni meji najbolj obremenjen konec tedna v letu,« je sporočil predstavnik finske mejne straže Mert Sasioglu.

V soboto je na Finsko vstopilo skoraj 8600 ruskih državljanov, iz Finske v Rusijo pa se jih je vrnilo približno 4200. V nedeljo je medtem vstopilo več kot 8300 ruskih državljanov, odšlo pa jih je skoraj 5100.

»Število prihodov je približno dvakrat večje kot pred tednom dni. Glavni razlog je mobilizacija, deloma pa je porast številk mogoče pojasniti tudi z dejstvom, da sta Finska in Rusija poleti ublažili omejitve za zajezitev covida-19,« je dejal Sasioglu.

Finska je sicer v petek napovedala, da namerava znatno omejiti vstop ruskih državljanov in da bo odločitev dokončno oblikovala v prihodnjih dneh. Čeprav omejitev še ni v veljavi, je mejna straža sporočila, da je pripravljena nova pravila uveljaviti v enem dnevu. Pri tem je Sasioglu opozoril, da se bodo ob omejitvi vstopa verjetno povečali poskusi nezakonitih prehodov meje.

Že v soboto so mejni policisti v regiji Kuusamo na vzhodu Finske pridržali štiri osebe, osumljene nezakonitega prehoda meje. Vse so nato zaprosile za azil.