Združenje Naravni začetki se je porodilo daljnega leta 1996. »Takrat je bilo na voljo veliko manj informacij kot danes. Si lahko predstavljate, da ni bilo še niti interneta!« se nasmeje Irena Šimnovec, ki je bila v tistem obdobju za kratek čas v tujini, kjer se je prvič srečala s podpornimi skupinami za ženske, z izmenjavo informacij in izkušenj o porodu, tudi z zagovorništvom porodnic. »Vse to se mi je zdelo zelo fino in ob vrnitvi domov sem se začela povezovati z ženskami, ki so načrtovale porod, z

mamami, porodnicami … Zdelo se mi je, da je opolnomočenje, ki prihaja s povezovanjem, za ženske zelo pomembno, saj lahko veliko pripomore k materinstvu, družinskemu življenju in njunim izzivom.«

Združenje Naravni začetki je kmalu začelo sistemsko razvijati podporo za bodoče starše, raznovrstna izobraževanja, podporne skupine in srečanja, pa tudi prvi telefon v Sloveniji, namenjen takrat še zelo tabuizirani temi obporodnih stisk. »Od leta 2003 naprej smo 24 ur na dan, tudi med dopustom ali v nedeljo zvečer na voljo ženskam, ki se na nas obrnejo s svojimi - včasih tudi travmatičnimi - izkušnjami poroda, s strahovi, dvomi ali stiskami, ki jih nato skupaj naslovimo na način, ki je prilagojen vsaki ženski posebej,« pojasnjuje Irena Šimnovec.

Porod je kakovosten prehod v materinstvo

Zalka Drglin pravi, da so številna gradiva, ki so sedaj prosto dostopna na portalu Pravice porodnice, plod takšnih pogovorov, svetovanj in povezovanj s porodnicami, prek katerih so v združenju dobili res celosten vpogled v mnoge senčne plati slovenske obporodne oskrbe. »Leta 2018 smo pripravili preliminarno študijo, ki temelji na negativnih izkušnjah slovenskih porodnic. A nikakor se nismo želeli ustaviti zgolj pri tem. Ogromno časa smo si vzeli za razmišljanje, kakšen je lahko naš prispevek za izboljšanje stanja. Pri porodu smo vsi skupaj, vsi imamo isti cilj, zdravo žensko, zdravega otroka, ampak na vseh ravneh, ne zgolj na fizični,« pravi Irena Šimnovec.

Zalka Drglin dodaja: »Danes se temu posveča tudi Svetovna zdravstvena organizacija, ki poudarja, da zdrav porod ne upošteva zgolj fizičnega zdravja vseh prisotnih, pač pa temelji na širših potrebah ženske in otroka. Če zdravniki in babice znajo podpreti porodnico in ji prisluhniti – ne njenim kapricam, ampak njenim potrebam – je njen prehod v materinstvo kakovostnejši. In za to gre pri porodu.«

Portal Pravice porodnice ponuja ogromno iztočnic in opornih točk za ženske in zdravstveno osebje, v grobem pa teži k spremembam v treh ključnih točkah poroda. »Spodbuditi želimo večjo podporo fiziološkemu porodu, kadar je ženska zdrava, kadar je otrok zdrav in si ženska takega poroda želi. Nadalje poudarjamo pomen sodelovalnega, sočutnega in empatičnega odnosa zdravstvenih strokovnjakov do ženske, ki vedno znova vsakič drugačna prihaja rodit svojega otroka v ustanovo. Tretja pomembna točka, ki se ji posvečamo, pa je pravica do informirane izbire, soglasja ali zavrnitve določenih postopkov ali posegov,« pojasnjuje Zalka Drglin.

»Spodbuditi želimo spoštljivo obporodno skrb, ki ohranja dostojanstvo, telesno in osebno integriteto vseh vpletenih,« pravi Irena Šimnovec. »Ne trdimo, da tega v slovenskih porodnišnicah ni, sploh ne. Zelo cenimo delo, ki ga opravljajo naši zdravstveni strokovnjaki, še posebej tisti, ki si v nelahkih razmerah prizadevajo, da bi za žensko in otroka naredili najboljše v danih situacijah. A obenem lahko oni največ prispevajo k izboljšanju stanja. Ko gre ženska rodit, ne more priti v porodnišnico z natisnjenimi pravicami porodnice in reči, tukaj so moje pravice. Takrat res ni čas, da se ženska bori, razmišlja, takrat je čas, da gre ženska vase, da se posveti porodnemu dogajanju.«

»Pomembno je, da ženska ve, kaj se dogaja z njenim telesom; informirana porodnica lahko čisto drugače sodeluje, se odziva in končni rezultat je boljša izkušnja za vse. Pomembno je, da v porod enakopravno, čuteče in dostojanstveno vključimo porodnico. Da začuti, da ni objekt, ampak človek, ki rojeva,« pravi Zalka Drglin in v smehu doda: »Ker, ja, veste, otroke rojevajo ženske. Z vsakim porodom pa se rodi tudi starš, rodi se družina in z njo družba. Pomembno je, kako to počnemo: vsi skupaj.«

Združenje Naravni začetki Združenje Naravni začetki ima status delovanja v javnem interesu – zelo bodo hvaležni, če jim boste namenili 1% svoje dohodnine. Hvaležno sprejemajo tudi druge morebitne prostovoljne prispevke in poljubne donacije – na spletni strani www.praviceporodnice.org so v ta namen pripravili tudi posebno QR kodo, ki vam bo olajšala tovrstno podporo; vsak prispevek bodo trikrat obrnili in dobro zkoristili. Ženske! Če ste v stiski, se pripravljate na porod in se bojite ali vas skrbi, pa tudi, če imate za seboj porod, ki ni potekal tako, kot bi si želele, če ste se znašle v izkušnji, ki si je ne znate pojasniti, če bi zgolj rade delile svojo izkušnjo ali slišale izkušnje drugih žensk – pišite na info@mamazofa.org. Pričakujejo vas strokovne, zavzete in čuteče sogovornice, ki vas bodo znale podpreti tudi v največji stiski. Obljubljajo, da se na elektronska pisma odzivajo hitro in zavzeto. Ogromno informacij in uporabnih novic boste našli tudi na spletni strani www.mamazofa.org, med drugim informacije o tečajih, delavnicah in podpornih skupinah za ženske, starše in otročke. Javite in povežite se vsi, ki načrtujete porod, bodoči in sveži starši, spremljevalke in spremljevalci poroda, babice, zdravnice, zdravniki, zdravstvene delavke in delavci, vsi, ki želite prispevati k izboljšanju porodnih izkušenj danes, za boljši jutri.