Ruska policija je danes prejela sporočilo o streljanju na šoli številka 88 v mestu Iževsk, ki jo obiskuje okoli tisoč učenk in učencev, na njej pa poučuje približno 80 učiteljev. Šola je v središču Iževska, mesta s približno 650.000 prebivalci, blizu osrednjih vladnih zgradb. Z ministrstva so sporočili, da je bilo v streljanju ubitih devet ljudi, okoli 20 pa naj bi jih bilo ranjenih. Med mrtvimi je po zadnjih podatkih preiskovalcev pet otrok, dva varnostnika na šoli in dva učitelja.

Policija je našla truplo napadalca, ki je po vsem sodeč storil samomor.Napadalec naj bi bil oborožen z dvema pištolama. Po navedbah preiskovalcev je nosil »črno majico z nacističnimi simboli in balaklavo«, pri sebi pa ni imel osebnih dokumentov. Preiskovalci so sporočili, da je napadalčeva identiteta za enkrat še neznana. V času poteka preiskave so učence in učitelje evakuirali.