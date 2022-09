»V mestu Ust-Ilimsk je mladenič streljal na urad za vojaško registracijo in nabor,« je na Telegramu zapisal Kobzev. Dodal je, da je ranjeni častnik v kritičnem stanju, da so strelca nemudoma aretirali in da bo zagotovo kaznovan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Sram me je, da se to dogaja v času, ko bi, nasprotno, morali biti enotni. Ne smemo se boriti drug proti drugemu, temveč proti resničnim grožnjam,« je še dejal guverner in zagotovil, da so v centru že okrepili varnost.

Ruski predsednik Vladimir Putin je minulo sredo za potrebe bojevanja v Ukrajini odredil delno vojaško mobilizacijo 300.000 rezervistov. Napoved je sledila razglasitvi referendumov o priključitvi Rusiji, ki trenutno potekajo v več ukrajinskih regijah, trenutno pod ruskim nadzorom.

Po odredbi mobilizacije se je zvrstilo več protestov, ljudje so množični zapuščali državo. Rusija je nato zaostrila kazni za prostovoljno predajo in zavračanje odhoda na bojišče. Ta zdaj znaša deset let zapora.

Britanska obveščevalna služba je medtem danes sporočila, da so številni ruski rekruti, ki jih bodo verjetno kmalu poslali na bojišča v Ukrajini, slabo usposobljeni in da nimajo ustreznih izkušenj.

Moskva se sooča z velikim izzivom glede usposabljanja, so sporočili iz Londona. Po njihovi oceni je za razliko do zahodnih oboroženih sil pri ruski vojski navada, da se začetno usposabljanje opravi v operativnih enotah in ne v posebnih centrih za usposabljanje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.